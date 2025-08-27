Pragmata è legato a Mega Man? Capcom risponde a questa e ad altre domande

Le prove del gioco sono state tutte molto positive e il potenziale non sembra mancare, ma la demo offerta resta comunque alquanto limitata e lo strano approccio al gameplay non è ancora riuscito a convincere tutti quanti. Siamo quindi andati a intervistare Naoto Oyama , producer del gioco, in preda a un'incredibile curiosità, sperando di carpire più informazioni possibile dalla conversazione. E sì, l'intervista si è rivelata alquanto prolifica, al punto da svelare molte sorprese di cui non eravamo a conoscenza e permetterci di approfondire ancor di più l'analisi fatta fino a ora.

La lineup di Capcom per l'anno prossimo è mostruosa: quattro titoli, tutti incredibilmente promettenti, che stanno sorprendendo chiunque abbia avuto modo di provarli. Tra questi quattro, però, ce n'é uno che scatena più dubbi di ogni altro: Pragmata , una proprietà intellettuale completamente nuova con uno sviluppo più lungo del previsto e ancora una miriade di caratteristiche ignote.

Sembra Mega Man, ma non è, serve a darti l’allegria

Partiamo subito dall'elefante blu con un cannone da braccio nella stanza: quando abbiamo chiesto senza troppi fronzoli se Pragmata fosse collegato in qualche modo a Mega Man come teorizzato dai fan, la replica è stata lapidaria: "Pragmata è una IP completamente nuova, non è Mega Man". Difficile girare attorno a una stecca del genere, si tratta infatti di un'affermazione un po' troppo diretta per lasciare spazio ai dubbi; il producer ha però continuato spiegando di aver lavorato alla Mega Man Battle Network Legacy Collection e di essere molto felice non solo di vedere i fan della storica serie Capcom fare collegamenti, ma anche di constatare il loro interesse crescente per il gioco. Qualcosa sotto sembra esserci, insomma, anche se plausibilmente si tratterà solo di una scelta stilistica fatta a mo' di omaggio. Certo, esiste anche la possibilità che stiano mentendo spudoratamente (non sarebbe la prima volta), ma per ora la scelta comunicativa è chiaramente quella di negare il tutto.

Quando abbiamo chiesto se il gioco è collegato a Mega Man il producer ha seccamente negato, sottolineando però il suo amore per la saga. Sarà davvero così?

Se non altro una conferma c'è stata: il gioco ha un certo focus sulla narrativa e la relazione tra Diana e Hugh sarà ovviamente centrale per la storia tutta. Abbiamo peraltro scoperto un'altra cosa non sottovalutabile, ovvero che il worldbuilding sembra più complesso del solito perché Capcom ha fatto affidamento su un consigliere esterno, nientepopodimeno che Shoji Kawamori, noto per Macross ed Escaflowne. Non certo un aiuto da poco, che potrebbe innalzare notevolmente la qualità della trama.

Non ci siamo soffermati solo sui collegamenti teorizzati a Mega Man e sulla narrativa, comunque. Il gameplay era ancora al centro dei nostri pensieri, quindi abbiamo chiesto agli astanti più informazioni possibili sul gioco, a partire dalla difficoltà. Il bello è che a quanto pare il gioco era stato un tantinello "smorzato" nel livello di sfida per la fiera. Certo, la parte iniziale è comunque pensata per introdurre i giocatori alle meccaniche e Oyama ha sottolineato come il team di sviluppo abbia lavorato per rendere accessibili le cose: "vogliamo che i core gamer abbiano qualcosa in cui affondare i denti per la release completa" ci ha spiegato, dunque non ci sorprenderebbe se avanzando i nemici si facessero rapidamente più reattivi, variegati e dotati di griglie per l'hacking più complesse.