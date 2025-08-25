Pragmata gira benissimo sia su PS5 che su PC stando a un video confronto preliminare

Chiaramente si tratta di un'analisi preliminare, considerando che il gioco non approderà sugli scaffali dei negozi prima del prossimo anno e dunque la qualità e l'ottimizzazione finale del gioco potrebbe cambiare da qui al lancio. A ogni modo, si tratta comunque di una visione interessante e che offre un'idea di come si comporta il titolo di Capcom su queste due piattaforme.

ElAnalistaDeBits ha approfittato della demo di Pragmata messa a disposizione durante la Gamescom 2025 per realizzare un video confronto tra la versione PS5 e quella PC con una configurazione top di gamma dotata di una scheda video RTX 5090.

Pragmata ha prestazioni eccellenti sia su PC che su PS5 nonostante manchino mesi al lancio

Stando alle parole di ElAnalistaDeBits, su PC è possibile osservare riflessi, occlusione ambientale, qualità dei capelli e risoluzione di rendering maggiori rispetto a PS5. Tuttavia, parliamo di differenze non particolarmente marcate, con le due versioni che a suo avviso al momento sono abbastanza sovrapponibili, nonostante il netto stacco di potenza offerta dalla GPU più potente sul mercato.

In generale il verdetto è positivo su ambo le piattaforme: secondo lo youtuber Pragmata già ora vanta prestazioni eccellenti sia su PC che su PS5, nonostante il gioco sia previsto durante il corso del 2026 (anche su Xbox Series X e S). Insomma, la base è già ottima e potrebbe ulteriormente migliorare nei prossimi mesi.