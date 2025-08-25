Come contrastare Fortnite, Minecraft, Roblox e altri colossi? Non ci sono soluzioni semplici, per un analista

L'analista Mat Piscatella, cui dobbiamo l'elaborazione e l'analisti dei dati del mercato dei videogiochi USA con la sua compagnia, Circana, non crede che ci siano soluzioni semplici per contrastare colossi quali Fortnite, Minecraft e Roblox , che stanno fagocitando sempre di più il mercato, catturando nuovi giocatori. In particolare, non ritiene che il successo di un singolo gioco mostri un modello praticabile da tutti.

Bisogna avere fortuna

Il punto di partenza di Piscatella è l'idea di alcuni che la risposta alla crisi attuale del mercato tradizionale sia di fare più giochi doppia A, seguendo il trend di titoli quali Clair Obscur: Expedition 33 o Kingdom Come: Deliverance 2. "Fare più giochi AA' aveva più senso come modello di business quando i principali concorrenti dei nuovi giochi erano altri giochi nuovi e non Fortnite, Minecraft, Roblox, ecc. ecc." ha però spiegato Piscatella, che poi ha aggiunto: "La gente a volte esclude questi giochi dal discorso sulla concorrenza, quando in realtà sono la concorrenza più grande e agguerrita."

Da uomo saggio, Piscatella invita a diffidare delle soluzioni semplici che vengono date da alcuni, che evidentemente non sanno ciò di cui stanno parlando: "Per ogni successo anomalo in questo settore ci sono letteralmente migliaia di altri giochi che non ci si avvicinano neanche lontanamente.

Ascoltate, ogni volta che qualcuno dice 'tutto quello che devi fare è...' riguardo a un problema complesso, potete scommettere che non è neanche lontanamente tutto ciò che c'è da fare."

"Il mio più grande consiglio per chi crea nuovi giochi sarebbe quello di prendere decisioni intelligenti sulla base delle informazioni disponibili e sperare di avere un'incredibile fortuna. Non ci sono soluzioni semplici."

Insomma, per lui non esiste un modello replicabile per avere successo. L'unica soluzione è quella di analizzare il mercato e cercare di prendere decisioni oculate, anche se non ci sono garanzie di successo.