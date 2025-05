Nonostante la crisi, Roblox continua a crescere e fa record di ricavi nell'ultimo trimestre

Nel primo trimestre dell'anno fiscale 2025, Roblox ha fatto registrare dei risultati da record per i suoi affari, con i ricavi che sono cresciuti del 29% su base annua , raggiungendo quota 1,04 miliardi di dollari. Si tratta della prima volta che Roblox supera il miliardo di dollari di ricavi in un solo trimestre.

Grossi ricavi, comunque in perdita

Nonostante gli altissimi ricavi, Roblox continua a registrare ingenti perdite d'esercizio che, nel caso, ammontano a 255 milioni di dollari (inferiori ai 302 milioni di dollari precedenti).

Da record anche gli utenti giornalieri e le ore di utilizzo, cresciuti i primi del 26%, per 97,8 milioni in totale, le secoonde del 30%, per 21,7 miliardi di ore complessive.

Visti i risultati, la compagnia Roblox si aspetta una crescita dei ricavi annuali tra il 14 e il 17%, per perdite d'esercizio oscillanti tra i 268 e i 288 milioni di dollari.

Roblox è uno dei titoli più giocati dai giovanissimi, che usano regolarmente la piattaforma, di suo ad accesso gratuito. In molti casi pare che rappresenti l'intero consumo videoludico di tantissime persone, che non guardano oltre.

Del resto ha un numero di utenti giornalieri enormi, tanti da far impallidire la maggior parte degli altri videogiochi sulla faccia della Terra.