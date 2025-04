Il numero di utenti di Roblox è più grande di quello della popolazione terrestre

Roblox ha raggiunto un traguardo sorprendente, accumulando un numero di account utente superiore all'intera popolazione mondiale . Sì, ci sono più account di Roblox che esseri umani. Si tratta naturalmente di un numero gonfiato dalle registrazioni multiple, ma fa ben capire il successo della piattaforma , rimasta popolare nonostate i venti anni sul groppone, grazie alla grande quantità di giochi che sono stati prodotti per la stessa, molti dei quali creati da zero dagli utenti stessi.

Numeri da capogiro

A rivelare il numero di account registrati è stato proprio uno dei giochi per Roblox, chiamato New User Machine: 8.228.760.226 (al momento di scrivere questa notizia). Attualmente, la popolazione umana mondiale viene stimata in 8.214.500.000 persone.

Alcuni personaggi di Roblox

New User Machine registra semplicemente il numero di account utente che si sono iscritti al servizio, in continua crescita ora dopo ora.

Come fa Roblox ad avere più account utente della popolazione mondiale? Come detto e come intuibile, non sono tutti account validi o in uso. Secondo alcuni la maggior parte degli account sono stati registrati da dei bot, mentre altri potrebbero essere degli account alternativi delle singole persone. Inoltre il conteggio include anche gli account cancellati, collegati probabilmente a persone che poi si sono riregistrate.

Detto questo, il numero è comunque incredibile. Difficile dire se ci sia un altro videogioco o piattaforma da gioco che possa tenergli testa. Forse Fortnite, ma è solo una possibilità di cui non c'è conferma. Inutile invece fare confronti con titoli a pagamento come GTA 5 o Minecraft, che richiedono appunto l'acquisto prima di entrare in gioco.