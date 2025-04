OpenAI: nuovi investimenti record da 40 miliardi, la nuova valutazione è stellare

L'obiettivo di OpenAI è chiaro: costruire un'AGI che porti benefici all'intera umanità. Il CEO Sam Altman ha sottolineato la necessità di ingenti risorse, tra cui calcolo, energia e infrastrutture globali, per realizzare questa visione. Il recente finanziamento rappresenta un passo significativo in questa direzione, consentendo all'azienda di accelerare la ricerca e lo sviluppo.

Un finanziamento record

Il finanziamento è suddiviso in due parti: 10 miliardi di dollari immediati e 30 miliardi previsti entro la fine dell'anno, a condizione che OpenAI diventi una società a scopo di lucro. Questa mossa consentirà all'azienda di accedere a maggiori capitali e di accelerare lo sviluppo dell'AGI (Intelligenza Artificiale Generale), l'obiettivo dichiarato di OpenAI.

Sam Altman

L'annuncio arriva in un momento di grande fermento per OpenAI. L'azienda ha recentemente stretto una partnership con SoftBank, Oracle e MGX per la costruzione di data center di IA da 500 miliardi di dollari. Inoltre, la nuova funzionalità "Immagini in ChatGPT" ha riscosso un successo virale, dimostrando il crescente interesse del pubblico per l'arte generata dall'IA.

Nonostante la rapida crescita e i 500 milioni di utenti settimanali di ChatGPT, OpenAI sta ancora affrontando sfide finanziarie. Le previsioni indicano entrate per 12,7 miliardi di dollari quest'anno, ma l'azienda non prevede di raggiungere un flusso di cassa positivo prima del 2029. I costi elevati, legati allo sviluppo di chip, data center e all'acquisizione di talenti, richiedono ingenti investimenti.

E voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.