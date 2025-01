OpenAI annuncia il progetto "Stargate": 500 miliardi per l'IA negli USA, ma per Musk "non hanno i soldi"

Il progetto Stargate

Il progetto Stargate sarà finanziato da SoftBank, mentre OpenAI ne gestirà le operazioni. Masayoshi Son, CEO di SoftBank, assumerà il ruolo di presidente della nuova azienda. Oltre a OpenAI e SoftBank, al progetto Stargate partecipano anche altri importanti attori del settore tecnologico, tra cui ARM, NVIDIA, Oracle e, ovviamente, Microsoft, sempre partner privilegiato di OpenAI.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Secondo l'annuncio ufficiale, OpenAI, NVIDIA e Oracle collaboreranno per "costruire e gestire questo sistema di calcolo", mentre Microsoft manterrà il diritto di utilizzare la proprietà intellettuale di OpenAI nei propri prodotti. L'API di OpenAI continuerà a funzionare esclusivamente su Azure, ma Microsoft non sarà più il fornitore esclusivo di capacità di calcolo per OpenAI.

Il progetto Stargate stanzia immediatamente 100 miliardi di dollari per la costruzione dei primi data center, a partire da uno in Texas. OpenAI era in trattative con Oracle per affittare un data center ad Abilene, in grado di raggiungere una potenza di quasi un gigawatt entro il 2026. L'annuncio non specifica altre località, ma indica che sono in corso valutazioni di potenziali siti in tutto il paese.