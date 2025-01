Lo sviluppatore di Palworld pubblicherà il nuovo gioco di Surgent, lo studio di Tales of Kenzera: ZAU

Surgent Studios , lo sviluppatore di Tales of Kenzera: ZAU, pubblicherà il suo nuovo gioco con Pocketpair , lo sviluppatore di Palworld . Più precisamente lo farà con Pocketpair Publishing, etichetta editoriale creata all'uopo. Insomma, pare che Surgent abbia superato, almeno in parte, le difficoltà avute a causa delle vendite non proprio esaltanti del suo metroidvania .

Un horror

Il nuovo gioco sarà un horror e sarà lanciato entro la fine dell'anno. Non sarà collegato in alcun modo a Tales of Kenzera: ZAU. "Sia Surgent che Pocketpair sono ben consapevoli dei rischi," ha dichiarato Abubakar Salim, CEO di Surgent Studios. Abbiamo notato l'esistenza di un pattern nell'industria dell'intrattenimento, e Pocketpair ci ha dato l'opportunità di realizzare un gioco horror su questo argomento. Sarà breve e strano, e pensiamo che i giocatori saranno interessati a ciò che abbiamo da dire."

I loghi delle due compagnie affiancati

Il mondo di Tales of Kenzera non è stato abbandonato ma, "questa sarà un'opera a sé stante: un confine tra ciò che abbiamo fatto finora e ciò che faremo in futuro."

John Buckley, responsabile di Pocketpair Publishing, ha affermato in merito all'accordo: "Man mano che l'industria videoludica continua a crescere, sempre più giochi faticano a ottenere finanziamenti o l'approvazione per lo sviluppo. Pensiamo che sia un vero peccato, perché ci sono tantissimi creatori e idee incredibili là fuori che hanno solo bisogno di un piccolo aiuto per diventare dei giochi straordinari. Siamo rimasti immediatamente affascinati dalla visione creativa di Abubakar per un gioco horror su un argomento che è particolarmente qualificato a esplorare. L'obiettivo finale di Pocketpair Publishing è trovare creatori con una genuina passione per i videogiochi e consentire loro di creare esperienze divertenti e nuove per i giocatori di tutto il mondo."

Tales of Kenzera: ZAU è stato pubblicato nel corso del 2024, dall'etichetta EA Original di Electronic Arts. Come detto, non si è rivelato un successo commerciale, nonostante le recensioni mediamente positive.