Palword fissa la data di uscita del crossover con Terraria tramite un trailer animato

Pocketpair ha annunciato la data di uscita di "Tides of Terraria", l'atteso aggiornamento gratuito di Palword che include il crossover con con il celebre sandbox action adventure Terraria. E a quanto pare non dovremo attendere a lungo.

Infatti, l'update sarà disponibile dalla prossima settimana, per la precisione da mercoledì 25 giugno. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer animato, che vede i personaggi di Palworld addentrarsi in un dungeon e trovare un'arma di Terraria. Tuttavia, nelle tenebre si celano nuove minacce, ad esempio vediamo l'Eye of Cthulhu e la silhouette del Moon Lord.