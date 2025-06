Sul PlayStation Store sono iniziate le “Offerte di metà anno”, tra gli sconti anche Black Myth: Wukong

Tra le promozioni attive troviamo Black Myth: Wukong , che ha ricevuto il primo sconto dalla pubblicazione sul PS Store. La versione standard è passata da 69,99 a 55,99 euro, con uno sconto del 20%. Stessa riduzione per la Deluxe Edition, ora disponibile a 63,99 euro. Segnaliamo anche uno sconto del 25% per Palworld , che scende a 21,74 euro.

È sempre tempo di sconti per il PlayStation Store , che giusto stamattina ha lanciato le nuove "Offerte di metà anno" , con promozioni su migliaia di giochi, edizioni speciali e DLC per PS4 e PS5. Vediamo alcune delle più interessanti.

Altre offerte in evidenza

Cambiando completamente genere, Forza Horizon 5 Deluxe Edition (che include il Pass Auto) passa da 89,99 a 71,99 euro, con uno sconto del 20%. Rimanendo in casa Xbox, Age of Mythology: Retold Premium Edition viene proposto a 37,49 euro anziché 49,99 euro, mentre Age of Empires II: Definitive Edition è in offerta a 31,99 euro. È anche possibile acquistare entrambi in bundle a 69,99 euro, invece di 99,99 euro.

Tra le offerte c'è anche Resident Evil 4 Remake: ora potete acquistarlo a 19,99 euro, invece di 39,99 euro. Volendo, la Gold Edition (che include l'espansione Separate Ways con Ada Wong) è proposta a soli 29,99 euro, mentre il bundle Resident Evil Remake Trilogy - con i rifacimenti del secondo, terzo e quarto capitolo - può essere vostro a 40,49 euro, con uno sconto del 55% rispetto agli 89,99 euro canonici.

Le nuove offerte sono disponibili sul PlayStation Store, a questo indirizzo, e resteranno attive fino alle ore 00:59 italiane del 3 luglio. Vi segnaliamo che sono ancora valide anche le promozioni "Rimasterizzazioni e Retrò", ma solo per pochi giorni ancora.