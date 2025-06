Google Gemini va in panico quando un suo Pokémon è quasi KO

Alcuni ricercatori studiano come i modelli di IA giocano ai videogiochi e, in alcuni casi, i risultati sono a dir poco esilaranti. Pare infatti che Gemini 2.5 Pro vada in panico quando i suoi Pokémon sono quasi vicini alla "morte". Vediamo tutti i dettagli in merito.

L’IA prova emozioni? Secondo quanto riportato da Google DeepMind, Gemini 2.5 Pro va in panico quando i suoi Pokémon sono quasi KO. Ciò significa riscontrare un vero e proprio degrado a livello di ragionamento. Negli scorsi mesi due sviluppatori hanno condiviso degli stream su Twitch, ovvero "Gemini Plays Pokémon" e "Claude Plays Pokémon", mostrandone quindi i comportamenti in tempo reale e il processo di ragionamento dell'IA. Il comportamento di Gemini Attraverso questo sistema, viene analizzato il modo in cui l'IA valuta un problema, trovando poi una risposta e una soluzione. I risultati non sono dei migliori: Gemini impiega centinaia di ore per ragionare sul gioco e comportarsi di conseguenza. Ed è qui che entra in gioco il "panico". Questo stato influisce negativamente sulle prestazioni dell'IA, che potrebbe improvvisamente smettere di utilizzare determinati strumenti, nonché prendere decisioni sbagliate e affrettate, proprio come farebbe un umano quando è accecato dal panico.