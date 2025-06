Google rilascia Gemini 2.5 Pro: il nuovo modello è stabile e disponibile anche per utenti free

Google ha ufficializzato il rilascio della versione stabile di Gemini 2.5 Pro, la nuova iterazione del suo modello di intelligenza artificiale pensato per potenziare ragionamento, matematica e generazione di codice. Dopo un'anteprima avviata tre mesi fa, la versione definitiva del modello è ora disponibile sia per gli sviluppatori sia per gli utenti dell'app Gemini , che possono accedervi gratuitamente con alcune limitazioni. Il lancio odierno arriva senza modifiche rispetto all'ultima versione in anteprima distribuita il 5 giugno.

Gemini 2.5 Pro era stato inizialmente rilasciato in versione sperimentale il 25 marzo per abbonati e sviluppatori , ma già quattro giorni dopo Google aveva sorpreso tutti aprendo l'accesso anche agli utenti free. Il modello ha ricevuto un importante aggiornamento per la scrittura di codice all'inizio di maggio, e infine un'ultima revisione a giugno. Con la versione stabile ora disponibile, il modello perde l'etichetta "preview" nel selettore dell'app Gemini.

Gemini Flash 2.5 e la nuova versione Lite per attività rapide

In parallelo, anche Gemini 2.5 Flash diventa ufficialmente stabile per gli sviluppatori. Questa versione, orientata a risposte rapide e versatili, conserva la build vista durante il Google I/O 2025 (modello 05-20), ma con nuove tariffe: $0.30 per milione di token in input (in aumento) e $2.50 per milione di token in output (in calo). Google ha inoltre semplificato il sistema di prezzi eliminando le distinzioni tra richieste "pensate" e "non pensate" e unificando le fasce di prezzo.

Debutta anche Gemini 2.5 Flash Lite, progettato per carichi elevati e attività con vincoli di latenza come la traduzione o la classificazione automatica. Google assicura prestazioni superiori rispetto alle versioni precedenti, con una latenza inferiore su una vasta gamma di prompt.