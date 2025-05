Google Gemini potrà guardare i video su Google Drive al posto tuo e riassumerli

Spesso non si riesce ad avere troppo tempo per gestire dei carichi di lavoro e, in particolar modo, dedicare del tempo alla fruizione di alcuni contenuti video può essere complicato. Su questa scia, oggi, arriva una notizia che cambierà la gestione dei sopracitati video con l'integrazione all'interno di Google Drive di Gemini, il chatbot AI progettato dall'azienda di Mountain View.

Seguendo quanto già accaduto con la capacità di riassumere i documenti in PDF, Gemini sarà in grado di rispondere a delle domande relative ai video condivisi proprio all'interno di Google Drive. Gli utenti, così, potranno ottenere informazioni sui video senza doverli guardare per forza personalmente.