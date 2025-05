Helldivers 2: uno dei migliori sparatutto dello scorso anno oggi costa pochissimo su Amazon

Helldivers 2, oggi, è disponibile su Amazon con una promozione lampo che prevede uno sconto attivo del 27% che fa calare il prezzo del gioco a 29,99€. Puoi acquistarlo tramite questo link o sfruttando il box promozionale qui in basso. Helldivers 2 è un titolo FPS che riprende, per l'appunto, la serie di Helldivers. Nel corso dello scorso anno è stato molto apprezzato dall'utenza e in particolar modo da coloro i quali si sentivano orfani di uno sparatutto che valorizzasse al massimo la coop, uscendo dagli standard e dagli schermi degli ultimi anni e delle ultimi pubblicazioni del genere.

Alla conquista della Super Terra

In Helldivers 2 i giocatori verranno coinvolti in una missione in cui ricopriranno proprio il ruolo di Helldivers, una squadra di soldati d'élite incaricati di diffondere la "Democrazia Gestita" per liberare la galassia da minacce aliene come gli insetti Terminidi e i robot Automatons. Il gameplay si basa su un'impostazione action in terza persona.

Helldivers 2

Uno sparatutto in cui toccherà portare a termine una serie di missioni che richiederanno un certo grado di tattica, strategia e coordinazione fra i membri del team. La narrazione viene portata avanti da uno stile umoristico e satirico che punta a ricreare una parodia dell'epicità di alcuni racconti militari. Sfrutta la promo e portati a casa ore e ore di assoluto divertimento. Per altre informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco.