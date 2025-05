Fantasy Life i: La Ragazza che ruba il tempo conquista la classifica dei giochi più venduti in Giappone

Famitsu ha pubblicato la tradizionale classifica dei giochi più venduti in Giappone e al primo posto questa settimana troviamo, senza troppa sorpresa, Fantasy Life i: La Ragazza che ruba il tempo, il nuovo gioco di Level-5 che sta spopolando un po' ovunque, a dire il vero.

Abbiamo visto che il titolo in questione, che si presenta come una sorta di simulazione di vita un po' in stile Animal Crossing ma con alcune variazioni e una base narrativa un po' più sviluppata, sta riscuotendo un ottimo successo, come abbiamo visto dal suo primo posto anche nella classifica Steam.

Sembra proprio che Level-5 stia tornando in auge, e la cosa sta avvenendo peraltro con il titolo che forse era considerato meno papabile per diventare una sorta di hit globale, in attesa di vedere le altre produzioni in arrivo.