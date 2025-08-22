La nuova espansione di GCC Pokémon Pocket finisce online in anticipo con un trailer e data di uscita

Il trailer del leak di GCC Pokémon Pocket

Come potete vedere, anche in questo caso come nel set precedente, l'espansione si focalizza sui Pokémon di seconda generazione e mettendo in mostra i tre cani leggendari in versione Ex, ovvero Suicune Ex, Entei Ex e Raikou Ex.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Il trailer mostra ovviamente anche altri Pokémon di altre generazioni, come Milotic e Poliwag. Essendo in coreano, non è possibile capire facilmente le mosse e le abilità delle carte mostrate, ma possiamo vedere che Suicune Ex ha 140 punti vita e un attacco 20+. Entei Ex ha 140 punti vita, con un attacco 60+, mentre Raikou Ex si accontenta di 130 PV e un attacco elettrico da 60 danni. Rimanendo in tema leggendari, Latios e Latias - di tipo Psico - saranno presenti con delle mosse potenti.

C'è spazio poi per Mantyke, Slowking e la carta del già citato Milotic di terza generazione e non solo, in una rapida successione di carte mostrate nel mezzo degli effetti speciali.

Ricordiamo infine che fino a fine agosto GCC Pokémon Pocket dà 24 clessidre gratuite con questo codice: ecco come usarlo.