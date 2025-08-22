0

La nuova espansione di GCC Pokémon Pocket finisce online in anticipo con un trailer e data di uscita

La divisione coreana di GCC Pokémon Pocket ha svelato per errore in anticipo il trailer della nuova espansione del videogioco mobile, con tanto di data di uscita ufficiale.

Suicine nell'anime di Pokémon
GCC Pokémon Pocket
GCC Pokémon Pocket
GCC Pokémon Pocket, il gioco di carte per dispositivi mobile, riceverà presto una nuova espansione e la divisione coreana della compagnia ha per sbaglio svelato in anticipo di cosa si tratta.

Precisamente, è finito in rete il trailer che mostra i contenuti e la data di uscita: 28 agosto 2025.

Il trailer del leak di GCC Pokémon Pocket

Come potete vedere, anche in questo caso come nel set precedente, l'espansione si focalizza sui Pokémon di seconda generazione e mettendo in mostra i tre cani leggendari in versione Ex, ovvero Suicune Ex, Entei Ex e Raikou Ex.

Il trailer mostra ovviamente anche altri Pokémon di altre generazioni, come Milotic e Poliwag. Essendo in coreano, non è possibile capire facilmente le mosse e le abilità delle carte mostrate, ma possiamo vedere che Suicune Ex ha 140 punti vita e un attacco 20+. Entei Ex ha 140 punti vita, con un attacco 60+, mentre Raikou Ex si accontenta di 130 PV e un attacco elettrico da 60 danni. Rimanendo in tema leggendari, Latios e Latias - di tipo Psico - saranno presenti con delle mosse potenti.

C'è spazio poi per Mantyke, Slowking e la carta del già citato Milotic di terza generazione e non solo, in una rapida successione di carte mostrate nel mezzo degli effetti speciali.

Ricordiamo infine che fino a fine agosto GCC Pokémon Pocket dà 24 clessidre gratuite con questo codice: ecco come usarlo.

