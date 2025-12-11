L'espansione Fiamme Cremisi di GCC Pokémon Pocket si mostra in trailer e svela i Pokémon Ex Megaevoluti

0

GCC Pokémon Pocket si amplia con Fiamme Cremisi, una nuova espansione che dà spazio ai Pokémon Ex Megaevoluti e più precisamente agli starter della prima generazione.

GCC Pokémon Pocket, il gioco di carte collezionabili mobile dedicato alle creature di GameFreak, si espande ancora una volta. A questo giro è il turno di "Fiamme Cremisi", che sarà disponibile nella mattinata del 17 dicembre.

Il Canale Pokémon Italiano Ufficiale ha pubblicato un nuovo trailer dedicato proprio a questa espansione, presentandoci le caratteristiche principali.

Il trailer della espansione Fiamme Cremisi di GCC Pokémon Pocket

Il pacchetto di Fiamme Cremisi vede Mega Charizard Y in copertina e ovviamente possiamo aspettarci anche Mega Venusaur e Mega Blastoise, tutti in versione Ex.

Nel video possiamo vedere carte come Serena, che permette di aggiungere un Pokémon Ex Megaevoluzione a caso dal mazzo alla mano, e come Lem, che permette di prendere due carte a caso dal mazzo tra Magneton, Heliolisk e Zaino di Lem. Tra i Pokémon inclusi ci saranno anche Ditto, Sunflora, Spritzee, Bulbasaur, Charmander, Squirtle, Solosis e Trubbish.

Come sempre, l'arrivo di nuove carte potrebbe cambiare gli equilibri del competitivo in GCC Pokémon Pocket, ma dovremo attendere l'uscita dell'espansione per capire in che modo il "meta" sarà condizionato dalle creature introdotte.

Ricordiamo in conclusione che GCC Pokémon Pocket ha promesso una desiderata novità per le Collezioni, ma ci vorrà un sacco di tempo.

