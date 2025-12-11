Il team di Clair Obscur: Expedition 33 ha svelato i costi di sviluppo: sono sorprendentemente bassi

A confermarlo è stato Guillaume Broche, co-fondatore e CEO dello studio francese, che in un'intervista al New York Times ha dichiarato come i costi siano stati " inferiori ai 10 milioni di dollari ".

Clair Obscur: Expedition 33 si è imposto come uno dei giochi più amati e di successo di questa annata videoludica, pur essendo stato realizzato con un budget sensibilmente contenuto rispetto a quello di un classico tripla A.

Non è magia

Per dare un'idea del divario, Marvel's Spider-Man 2 ha raggiunto un budget di circa 300 milioni di dollari. Facendo un paragone con un altro GDR, si vocifera che i costi di Final Fantasy 16 si aggirino intorno ai 59 milioni, mentre Final Fantasy 7 Remake avrebbe toccato i 137 milioni.

Per contenere le spese, Sandfall ha scelto di evitare la tendenza dei giochi open world, spettacolari ma estremamente onerosi in termini di tempo e risorse. Come riportato dal New York Times, lo studio ha preferito soluzioni più vicine ai GDR tradizionali: aree contenute e lineari, ma curate nei dettagli, combattimenti confinati in arene dedicate e una mappa concepita come una versione in miniatura del mondo esplorabile. A questo si aggiunge la dimensione ridotta del team, appena 30 persone, con diversi aspetti della produzione affidati in outsourcing a studi terzi.

Queste rinunce sono state compensate da una direzione artistica chiara e da una visione d'insieme estremamente lucida, unite a una notevole dose di talento. Il risultato è uno dei giochi più apprezzati degli ultimi anni, arrivato fino alla candidatura come Game of the Year ai The Game Awards, dove ha stabilito un record storico con ben dodici nomination complessive.