Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco con più nomination ai Game Awards 2025, Sony è l'editore più celebrato

A margine delle candidature dei Game Awards 2025, sono uscite anche le statistiche sulle stesse. Analizzando le varie categorie, si è scoperto che il gioco più nominato in assoluto è stato Clair Obscur: Expedition 33, in lizza per ben 12 premi, mentre l'editore più rappresentato è stato Sony Interactive Entertainment, o SIE che dir si voglia, in lizza per ben 19 premi.