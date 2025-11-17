Clair Obscur: Expedition 33 è il gioco con più nomination ai Game Awards 2025, Sony è l'editore più celebrato

A margine delle candidature dei Game Awards 2025, sono uscite anche le statistiche sulle stesse. Analizzando le varie categorie, si è scoperto che il gioco più nominato in assoluto è stato Clair Obscur: Expedition 33, in lizza per ben 12 premi, mentre l'editore più rappresentato è stato Sony Interactive Entertainment, o SIE che dir si voglia, in lizza per ben 19 premi.
Le statistiche
Per quanto riguarda i giochi, sotto a Clair Obscur: Expedition 33 troviamo Death Stranding 2: on the Beach e Ghost of Yotei a parimerito con 8 candidature, quindi Hades II con 6 candidature, Hollow Knight: Silksong con 5 candidature e Split Fiction con 4 candidature.
Per quanto riguarda gli editori, sotto a Sony troviamo Kepler Interactive con 13 candidature, Electronic Arts e Microsoft con 10 candidature, SEGA con 7 candidature, Supergiant con 6 candidature e Team Cherry con 5 candidature.
Per il resto, vi ricordiamo che i The Game Awards 2025 saranno trasmessi in diretta la sera di giovedì 11 dicembre 2025, quindi tra poche settimane. Come sempre, li seguiremo e commenteremo in diretta per voi, gustandoci le premiazioni e gli annunci.