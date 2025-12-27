Cyberpunk 2: periodo di uscita e costi di produzione secondo le previsioni degli analisti

Un analista di mercato ha riferito alcune previsioni su Cyberpunk 2 , o come si chiamerà il seguito di Cyberpunk 2077, in particolare per quanto riguarda il periodo di uscita e il costo di produzione del nuovo capitolo da parte di CD Projekt RED.

In arrivo nel 2030 con la componente multiplayer

Per quanto riguarda il possibile periodo di uscita, secondo gli analisti Cyberpunk 2, identificato al momento come Project Orion, potrebbe arrivare sul mercato fra parecchio tempo: l'anno di lancio potrebbe essere addirittura il 2030 in base alle previsioni, con il titolo che potrebbe essere lanciato insieme alla componente multiplayer.

In effetti, considerando che il prossimo progetto in sviluppo è The Witcher 4, e che fino a dopo all'uscita di questo il team probabilmente non si potrà occupare della produzione piena del nuovo Cyberpunk, è una finestra temporale che potrebbe avere una certa logica.

Ovviamente, il tutto va preso come voce di corridoio, ma contiene alcune indicazioni interessanti da parte di addetti alle analisi di mercato, dunque non proprio campate in aria.

Particolarmente interessante risulta il riferimento al multiplayer che viene dato come presente al lancio del nuovo Cyberpunk, che potrebbe rappresentare un elemento distintivo importante, dopo che tale componente è stata rimossa dal capitolo precedente quando era in fase di sviluppo.