Cyberpunk 2077 compie cinque anni e festeggia con trailer e iniziative speciali

Cyberpunk 2077 compie cinque anni: l'action RPG sviluppato da CD Projekt RED è stato pubblicato originariamente il 10 dicembre del 2020, e lo studio polacco ha pensato bene di celebrare l'evento con un nuovo trailer e una serie di iniziative speciali.
Il video ripercorre la storia di V fra le strade di Night City, che diventa in questo caso "la città delle leggende" mentre le sequenze si soffermano sui tanti personaggi di spessore che popolano la campagna del gioco e della sua espansione, Phantom Liberty.
Il trailer ha anche il sapore dell'impresa, viste le ben note difficoltà che Cyberpunk 2077 ha dovuto affrontare al lancio e che CD Projekt RED è riuscita a superare solo dopo mesi di duro lavoro e numerosi aggiornamenti che hanno finalmente reso il progetto ciò che sarebbe dovuto essere fin da subito.
Il risultato di questi sforzi e di alcuni trend positivi (vedi il grande successo della serie Edgerunners) è un gioco che oggi ha superato i trentacinque milioni di copie vendute e si è consolidato come una delle esperienze open world più coinvolgenti della scena videoludica.
Novità all'orizzonte
Come scritto in apertura, l'anniversario di Cyberpunk 2077 verrà festeggiato anche con una serie di iniziative speciali, vedi ad esempio l'annuncio del gioco di carte ufficiale Cyberpunk: Trading Card Game, che sarà protagonista di una campagna Kickstarter nel corso del 2026.
Abbiamo poi il 5th Anniversary Collector's Set, un cofanetto da collezione che include una replica illuminata del Relic biochip, una chiavetta USB con la colonna sonora del gioco, tre carte dei tarocchi olografiche e due spille esclusive, disponibile con o senza la Ultimate Edition.
È stata siglata una partnership con Corsair che ha dato vita Arasaka Edition, una linea di prodotti composta da tastiera, mouse e mousepad dallo stile "corporativo". Sono inoltre stati lanciati i nuovi Displates a tema Cyberpunk: poster metallici con artwork in stile locandina cinematografica dedicati a personaggi iconici come Jackie Welles, Panam Palmer e Adam Smasher.
Non è finita: una collaborazione con Viture ha prodotto i Cyberpunk 2077 Luma Cyber XR Glasses, occhiali XR in edizione limitata, mentre prosegue l'accordo con Madrinas, che celebra l'anniversario con una nuova collezione di cold brew e uno shaker dedicato.
E per concludere, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition è attualmente disponibile in offerta su vari store digitali, con sconti fino al 65%.