Cyberpunk 2077 compie cinque anni e festeggia con trailer e iniziative speciali

Cyberpunk 2077 compie cinque anni: l'action RPG sviluppato da CD Projekt RED è stato pubblicato originariamente il 10 dicembre del 2020, e lo studio polacco ha pensato bene di celebrare l'evento con un nuovo trailer e una serie di iniziative speciali.

Il video ripercorre la storia di V fra le strade di Night City, che diventa in questo caso "la città delle leggende" mentre le sequenze si soffermano sui tanti personaggi di spessore che popolano la campagna del gioco e della sua espansione, Phantom Liberty.

Il trailer ha anche il sapore dell'impresa, viste le ben note difficoltà che Cyberpunk 2077 ha dovuto affrontare al lancio e che CD Projekt RED è riuscita a superare solo dopo mesi di duro lavoro e numerosi aggiornamenti che hanno finalmente reso il progetto ciò che sarebbe dovuto essere fin da subito.

Il risultato di questi sforzi e di alcuni trend positivi (vedi il grande successo della serie Edgerunners) è un gioco che oggi ha superato i trentacinque milioni di copie vendute e si è consolidato come una delle esperienze open world più coinvolgenti della scena videoludica.