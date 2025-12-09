Cyberpunk: Trading Card Game è il nuovo gioco di carte ufficiale, con il supporto di CD Projekt RED

L'estetica e la lore a cui il gioco si riferisce sono dunque già ben stabilite, e il TCG punta a inserirsi precisamente in questo mondo fantascientifico come un ulteriore modo di esplorarlo, attraverso un passatempo con struttura differente.

WeirdCo e CD Projekt RED hanno annunciato Cyberpunk: Trading Card Game , ovvero il gioco di carte ufficiale basato sul mondo del celebre gioco di ruolo e in particolare di Cyberpunk 2077 , il videogioco a questo collegato.

Una collaborazione molto interessante

Cyberpunk: Trading Card Game è sviluppato da WeirdCo in collaborazione diretta con CD Projekt RED attraverso un progetto condiviso, direttamente progettato da due co-fondatori della compagnia, Elliot Cook e Luohan Wei.

Si tratta peraltro di un gruppo che ha già lavorato in precedenza ad alcuni dei giochi di carte di maggior successo tra quelli recenti, come Marvel Snap, Duel Masters e Universus, dunque una squadra di veri esperti nel settore.

Unendo questo know-how notevole con la solidità dell'universo già costruito per Cyberpunk 2077, il nuovo gioco di carte promette di rappresentare uno dei migliori esempi di questa tipologia di prodotto.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con CD Projekt Red sin dall'inizio dello sviluppo. Sono stati dei partner ideali; potete trovare persino gli stessi fantastici artisti che hanno lavorato a Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners e altri titoli tra quelli presenti in Cyberpunk TCG", hanno riferito da WeirdCo. "Ogni parte del TCG ha l'inconfondibile tocco RED, garantendo un'esperienza Cyberpunk completamente autentica".

Il gioco verrà lanciato attraverso Kickstarter il prossimo anno ma non c'è ancora una tempistica precisa per quanto riguarda il lancio. Nel frattempo, potete già registrarvi sul sito ufficiale per ottenere una speciale carta esclusiva dedicata a Lucy.