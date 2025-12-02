Cyberpunk 2077 Multiplayer fa progressi: il progetto dei fan ha "superato le aspettative" nell'ultima beta

Sembra proprio che il progetto Cyberpunk 2077 Multiplayer, costruito da appassionati per cercare di portare in scena quello che doveva essere il comparto multigiocatore del titolo di CD Projekt RED, stia facendo ottimi progressi, avendo addirittura "superato le aspettative" con i risultati dell'ultima beta.
Come è noto, Cyberpunk 2077 sarebbe dovuto arrivare sul mercato con una componente multiplayer, prevista come una sorta di piattaforma a lungo termine in grado di sfruttare l'ambientazione di Night City e dintorni per scorribande multigiocatore, in modo da fornire un'esperienza complementare a quella della Campagna principale.
Il progetto si è però arenato: prima è stato staccato dal gioco principale in modo da non farlo uscire necessariamente in contemporanea e poi è stato definitivamente cancellato, quando è diventato chiaro che avrebbe richiesto troppo tempo e risorse senza raggiungere i target previsti.
Night City da vivere in compagnia
Nonostante il gioco principale si sostenga benissimo da solo, la cancellazione di un progetto così ambizioso ha colpito gli utenti e alcuni dei fan più delusi da questa decisione di CD Projekt RED hanno deciso di mettersi in proprio e costruire una propria versione della modalità.
È nato così il progetto CyberMP, ovvero una grossa mod di Cyberpunk 2077 che lo trasforma in un gioco multiplayer, con la possibilità di prendere parte a missioni e attività all'interno di Night City insieme ad altri giocatori.
Il titolo in questione non è ancora aperto al pubblico ma è in fase di beta da diversi mesi e a quanto pare sta facendo ottimi progressi. In base a quanto riferito dai responsabili del progetto sul server Discord dedicato, la recente beta ha "superato tutte le aspettative", considerata dunque il "maggiore successo" dall'inizio del progetto.
L'ultima beta si è concentrata sulla sincronizzazione degli elementi in gioco, in particolare per quanto riguarda attività e posizione di personaggi e veicoli, con l'introduzione anche di modalità di corsa tra veicoli in PvP e varie altre attività.
"Nel corso degli ultimi giorni sono stati registrati solo pochi crash del client di gioco, alcuni dei quali non erano direttamente correlati al client CyberMP", hanno riferito i modder, "Tutti i bug di gioco individuati sono già stati risolti o sono in fase di risoluzione. Riteniamo di aver raggiunto un nuovo livello e ci stiamo preparando per cambiamenti ancora più significativi".
Non c'è ancora una data per il lancio al pubblico della mod, ma attendiamo eventuali comunicazioni al riguardo.