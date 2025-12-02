Cyberpunk 2077 Multiplayer fa progressi: il progetto dei fan ha "superato le aspettative" nell'ultima beta

Il progetto si è però arenato: prima è stato staccato dal gioco principale in modo da non farlo uscire necessariamente in contemporanea e poi è stato definitivamente cancellato , quando è diventato chiaro che avrebbe richiesto troppo tempo e risorse senza raggiungere i target previsti.

Come è noto, Cyberpunk 2077 sarebbe dovuto arrivare sul mercato con una componente multiplayer, prevista come una sorta di piattaforma a lungo termine in grado di sfruttare l'ambientazione di Night City e dintorni per scorribande multigiocatore, in modo da fornire un'esperienza complementare a quella della Campagna principale.

Sembra proprio che il progetto Cyberpunk 2077 Multiplayer , costruito da appassionati per cercare di portare in scena quello che doveva essere il comparto multigiocatore del titolo di CD Projekt RED, stia facendo ottimi progressi , avendo addirittura " superato le aspettative " con i risultati dell'ultima beta.

Night City da vivere in compagnia

Nonostante il gioco principale si sostenga benissimo da solo, la cancellazione di un progetto così ambizioso ha colpito gli utenti e alcuni dei fan più delusi da questa decisione di CD Projekt RED hanno deciso di mettersi in proprio e costruire una propria versione della modalità.

È nato così il progetto CyberMP, ovvero una grossa mod di Cyberpunk 2077 che lo trasforma in un gioco multiplayer, con la possibilità di prendere parte a missioni e attività all'interno di Night City insieme ad altri giocatori.

Il titolo in questione non è ancora aperto al pubblico ma è in fase di beta da diversi mesi e a quanto pare sta facendo ottimi progressi. In base a quanto riferito dai responsabili del progetto sul server Discord dedicato, la recente beta ha "superato tutte le aspettative", considerata dunque il "maggiore successo" dall'inizio del progetto.

L'ultima beta si è concentrata sulla sincronizzazione degli elementi in gioco, in particolare per quanto riguarda attività e posizione di personaggi e veicoli, con l'introduzione anche di modalità di corsa tra veicoli in PvP e varie altre attività.

"Nel corso degli ultimi giorni sono stati registrati solo pochi crash del client di gioco, alcuni dei quali non erano direttamente correlati al client CyberMP", hanno riferito i modder, "Tutti i bug di gioco individuati sono già stati risolti o sono in fase di risoluzione. Riteniamo di aver raggiunto un nuovo livello e ci stiamo preparando per cambiamenti ancora più significativi".

Non c'è ancora una data per il lancio al pubblico della mod, ma attendiamo eventuali comunicazioni al riguardo.