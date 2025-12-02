Meta smentisce ufficialmente: i DM delle varie piattaforme non verranno scansionati per addestrare l'IA

Una preoccupazione crescente e virale sui social media riguardo la prossima politica sulla privacy di Meta è stata ufficialmente smentita. Contrariamente alle voci diffuse, che sostenevano che Meta avrebbe iniziato a utilizzare i messaggi privati (DM) degli utenti su piattaforme come Messenger, WhatsApp e Instagram per addestrare i suoi modelli di intelligenza artificiale, questa affermazione non è corretta. La disinformazione ha guadagnato trazione in seguito a un video virale che interpretava erroneamente un annuncio di ottobre riguardante un aggiornamento della Politica sulla Privacy di Meta, che entrerà in vigore il 16 dicembre.

Meta chiarisce i dettagli della nuova politica L'aggiornamento della politica si concentra specificamente sull'utilizzo delle interazioni degli utenti con Meta AI al fine di espandere l'analisi dei dati e personalizzare l'esperienza. Come ha chiarito Meta in diverse dichiarazioni, la nuova politica userà i dati provenienti dalle conversazioni con l'assistente IA per: "personalizzare i contenuti e gli annunci che vedi, incluse post e reels." WhatsApp chiude le porte a ChatGPT e Copilot: dal 2026 rimarrà solo Meta AI Pertanto, la politica espansa riguarda solo le conversazioni con Meta AI, e non i messaggi scambiati tra amici e familiari. Un portavoce di Meta ha ribadito a Snopes che: "L'aggiornamento menzionato nella voce virale non riguarda affatto i DM, riguarda il modo in cui utilizzeremo le interazioni delle persone con le nostre funzionalità AI per personalizzare ulteriormente la loro esperienza."