Galaxy S27 Ultra: possibile upgrade della fotocamera principale con tecnologie più avanzate

Gli smartphone della serie Galaxy S26 non sono stati ancora presentati, ma sono già emerse delle indiscrezioni legate all'S27 Ultra e al suo comparto fotografico. Le ultime generazioni della serie S non hanno introdotto novità sostanziali, ma in futuro potremo aspettarci qualche miglioramento interessante. Si parla infatti di nuovi sensori, più recenti e in grado di fornire scatti ancora più convincenti. Vediamo meglio di che si tratta.

I nuovi sensori A riportare le informazioni è il noto leaker Ice Universe. I futuri Galaxy S27 Ultra dovrebbero infatti essere dotati di un nuovo sensore chiamato ISOCELL S5KHP6. Non sono stati rivelati troppi dettagli al riguardo, infatti non ci sono menzioni alla risoluzione, che comunque non dovrebbe essere inferiore ai 200 MP. Sappiamo, però, che dovrebbe avere le stesse dimensioni dell'attuale ISOCELL HP2 (formato di 1/1,3"). Stando alle informazioni del leaker, il nuovo sensore dovrebbe includere nuove funzionalità non specificate e tecnologie più avanzate, presumibilmente l'aumento della velocità di elaborazione e di output. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Un ulteriore miglioramento potrebbe riguardare l'ultra-grandangolare, sulla quale Samsung non interviene da diversi anni. Altri cambiamenti potrebbero riguardare il supporto alla registrazione video 8K a 60 fps, una fotocamera frontale con sensore quadrato e un sensore più grande per il teleobiettivo 5x, tutte informazioni non ufficiali e da prendere ovviamente con le pinze in attesa di conferme o smentite. Si parla inoltre della rimozione della S Pen integrata, altra informazione da prendere con la dovuta cautela.