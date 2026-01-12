Diablo 4 riceve la Torre e le classifiche online, al momento in fase beta

Con l'arrivo della versione beta 2.5.2 , la Torre e le Classifiche saranno pubblicate in anticipo, in modo da permettere ai giocatori di sperimentare la modalità e fornire feedback agli sviluppatori, in modo da plasmare l'esperienza insieme.

Arrivano la Torre e le classifiche in Diablo 4 , un elemento già presente nei capitoli precedenti e ora introdotto anche nel nuovo titolo, al momento in fase di beta ma già funzionanti, con ulteriori miglioramenti e ampliamenti in arrivo.

Una nuova modalità in beta, da espandere

La Torre e le Classifiche avranno maggiori funzioni integrate nelle Stagioni future, con anche una migliore integrazione delle ricompense nell'attività e vari altri ampliamenti e nuove funzionalità collegate.

La Torre presenta una serie di livelli caratterizzati da aspetti e famiglie di mostri casuali, da affrontare in sequenza e con difficoltà progressiva, spingendo i giocatori ad andare sempre oltre e correre contro il tempo in modo da raggiungere il boss finale e completare la sessione.

I risultati vengono poi inseriti all'interno delle classifiche online, in modo da stimolare la competizione tra i giocatori nella community di Diablo 4.

Al momento, sono previsti i primi due round di incontri, ma altri verranno organizzati successivamente:

Primo round: 12 gennaio, ore 20:00 CET - 26 gennaio, ore 20:00 CET

Secondo round: 26 gennaio, ore 20:00 CET - 9 febbraio, ore 20:00 CET

Si tratta solo di una parte delle novità previste nel prossimo periodo per Diablo 4, mentre nel prossimo futuro attendiamo il lancio di Lord of Hatred, la nuova espansione che chiude l'Era dell'Odio, annunciata ai TGA 2025.