Diablo 4: Lord of Hatred è l'espansione che chiude l'Era dell'Odio, annunciata ai TGA 2025

Nel corso dei The Game Awards 2025, Blizzard ha annunciato che il 28 aprile 2026 pubblicherà Diablo 4: Lord of Hatred, la nuova espansione del suo gioco di ruolo d'azione, che chiuderà l'Era dell'Odio. L'aggiornamento introduce una campagna contro Mefisto, due nuove classi giocabili, la regione di Skovos e una serie di cambiamenti significativi al gameplay.
Chi effettua il preacquisto avrà accesso immediato alla nuova classe Paladino, l'unica delle due presentata, che combina combattimento corpo a corpo all'uso di poteri sacri.
Il trailer e i contenuti
Dopo gli eventi di Vessel of Hatred, Lord of Hatred porta i giocatori ad affrontare Mefisto, la cui corruzione minaccia di devastare Sanctuarium. Per contrastarlo, il Viandante deve stringere un'alleanza con Lilith, una nemica di lunga data che torna in scena in una veste inedita. Riusciremo a farcela, tra minacce sempre più incombenti e alleati inaffidabili?
Come detto, l'espansione introduce due nuove classi, ma solo una è stata svelata, quella del Paladino. Sulla classe misteriosa, Blizzard afferma che cambierà notevolmente gli equilibri in battaglia.
Per quanto riguarda Skovos, la nuova regione, viene descritta come la culla della prima civiltà e la terra natale di Lilith e Inarius. Governata dall'Oracolo e dalla Regina Amazzone, la regione offre paesaggi nuovi tra coste vulcaniche, foreste flagellate dalle tempeste e rovine sommerse. Durante l'esplorazione, i giocatori incontreranno nuove città, mostri e sfide, tra cui cultisti, creature oceaniche e ombre infernali.
Per quanto riguarda le meccaniche di gioco e le modalità, ci saranno dei cambiamenti importanti: gli alberi delle abilità sono stati riprogettati, con nuove varianti e limiti di livello maggiori; un filtro aggiornato per i bottini semplifica la ricerca dell'equipaggiamento desiderato; il Cubo Horadrico torna tra i sistemi di creazione, insieme a un nuovo Talismano che permette di potenziare i set completi; l'endgame è stato riprogettato per proporre sfide più complesse e personalizzabili; i Piani di Guerra permettono di scegliere percorsi e modificatori per ottenere ricompense più alte; l'Eco dell'Odio è una modalità continua contro le orde demoniache, destinata a testare le build più avanzate; è stata introdotta la possibilità di dedicarsi alla pesca per avere dei momenti di pausa.
Le edizioni di Lord of Hatred
Da notare che Lord of Hatred include anche l'espansione precedente, Vessel of Hatred. Il preacquisto garantisce accesso anticipato al Paladino, una scheda Forziere aggiuntiva, due scomparti personaggio e tre oggetti decorativi di World of Warcraft. Vediamo quali sono le edizioni disponibili e i loro contenuti:
- Standard Edition: include Vessel of Hatred.
- Deluxe Edition: tutti i contenuti della Standard Edition, più Brucius (mascotte chimera mini), pacchetto cavalcatura Basilisco di Skartaran, pacchetto cosmetico Guardia del Paradiso Celeste, Pacchetto Pass Battaglia Premium e ulteriori ricompense al lancio.
- Ultimate Edition: tutti i contenuti delle edizioni Standard e Deluxe, più pacchetto armatura dei Cavalieri dell'Ombra (6 set per classe), 3.000 platino, pacchetto cavalcatura Destriero del Regno Splendente, Tymn (trofeo posteriore Nucleo della Perdizione), aspetto per il Portale Cittadino Ascesa dei Giusti e ulteriori ricompense al lancio.