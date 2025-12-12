Diablo 4: Lord of Hatred è l'espansione che chiude l'Era dell'Odio, annunciata ai TGA 2025

Il trailer e i contenuti

Dopo gli eventi di Vessel of Hatred, Lord of Hatred porta i giocatori ad affrontare Mefisto, la cui corruzione minaccia di devastare Sanctuarium. Per contrastarlo, il Viandante deve stringere un'alleanza con Lilith, una nemica di lunga data che torna in scena in una veste inedita. Riusciremo a farcela, tra minacce sempre più incombenti e alleati inaffidabili?

Come detto, l'espansione introduce due nuove classi, ma solo una è stata svelata, quella del Paladino. Sulla classe misteriosa, Blizzard afferma che cambierà notevolmente gli equilibri in battaglia.

Per quanto riguarda Skovos, la nuova regione, viene descritta come la culla della prima civiltà e la terra natale di Lilith e Inarius. Governata dall'Oracolo e dalla Regina Amazzone, la regione offre paesaggi nuovi tra coste vulcaniche, foreste flagellate dalle tempeste e rovine sommerse. Durante l'esplorazione, i giocatori incontreranno nuove città, mostri e sfide, tra cui cultisti, creature oceaniche e ombre infernali.

Per quanto riguarda le meccaniche di gioco e le modalità, ci saranno dei cambiamenti importanti: gli alberi delle abilità sono stati riprogettati, con nuove varianti e limiti di livello maggiori; un filtro aggiornato per i bottini semplifica la ricerca dell'equipaggiamento desiderato; il Cubo Horadrico torna tra i sistemi di creazione, insieme a un nuovo Talismano che permette di potenziare i set completi; l'endgame è stato riprogettato per proporre sfide più complesse e personalizzabili; i Piani di Guerra permettono di scegliere percorsi e modificatori per ottenere ricompense più alte; l'Eco dell'Odio è una modalità continua contro le orde demoniache, destinata a testare le build più avanzate; è stata introdotta la possibilità di dedicarsi alla pesca per avere dei momenti di pausa.