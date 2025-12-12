Il film di Street Fighter è stato presentato con un trailer ai TGA

Durante i The Game Awards è stato mostrato il primo trailer del film di Street Fighter, seguito dal chiassoso arrivo dell'intero cast della pellicola sul palco dell'evento, fra le grida e l'entusiasmo tanto degli attori quanto del pubblico.

Prodotto da Legendary Pictures in collaborazione con Capcom, Street Fighter si pone come una nuova trasposizione del celebre picchiaduro a incontri, che punterà forte sulla spettacolarità delle coreografie cercando di giustificare in tal modo l'approccio cartoonesco.

Il cast di Street Fighter vede la presenza di Noah Centineo nel ruolo di Ken, Andrew Koji in quello di Ryu, Callina Liang come Chun-Li, Jason Momoa nei panni di Blanka, Roman Reigns come Akuma, David Dastmalchian nel ruolo di M. Bison, Cody Rhodes come Guile, Vidyut Jammwal che interpreta Dhalsim, Curtis "50 Cent" Jackson come Balrog e altri ancora.

La produzione del film ha attraversato alcuni momenti difficili, con l'abbandono di varie figure e l'arrivo infine di Kitao Sakurai alla regia: sarà capace di portare Street Fighter nelle sale cinematografiche in maniera convincente?