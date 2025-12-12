Tomb Raider Legacy of Atlantis è stato annunciato ai The Game Awards: è il remake del primo gioco della serie

Confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni, la cerimonia ha visto la presentazione di due nuovi giochi dedicati a Lara Croft. Il primo ad arrivare sarà proprio Tomb Raider: Legacy of Atlantis, il remake del primo gioco della serie, sviluppato da Crystal Dynamics in collaborazione con Flying Wild Hog, già autori di Shadow Warrior ed Evil West.
Il lancio è previsto nel corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, il trailer di annuncio offre un primo sguardo al ritorno della celebre archeologa.
La prima avventura di Lara Croft ricreata in Unreal Engine 5
Tomb Raider: Legacy of Atlantis segna il ritorno di Lara Croft con una reinterpretazione moderna del classico del 1996. Nei panni della celebre archeologa, verrà messa alla prova il nostro ingegno e abilità per esplorare scenari esotici e pericolosi, dalle giungle del Perù alle rovine della Grecia, dai deserti dell'Egitto fino a una misteriosa isola del Mediterraneo avvolta nella leggenda.
L'avventura ruota attorno allo Scion, un artefatto di potere immenso i cui frammenti sono sparsi in luoghi remoti e protetti da trappole micidiali e predatori letali. Il gioco è in sviluppo con l'ausilio dell'Unreal Engine 5, dando modo agli sviluppatori di ricreare la prima avventura di Lara Croft con un comparto grafico avanzato, mentre il design del titolo originale è stato ammodernato per risultare in linea con i giochi odierni, introducendo novità che arricchiscono l'esperienza senza tradire lo spirito originale.