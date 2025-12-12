Tomb Raider Legacy of Atlantis è stato annunciato ai The Game Awards: è il remake del primo gioco della serie

Il lancio è previsto nel corso del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S . Nel frattempo, il trailer di annuncio offre un primo sguardo al ritorno della celebre archeologa.

Confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni, la cerimonia ha visto la presentazione di due nuovi giochi dedicati a Lara Croft. Il primo ad arrivare sarà proprio Tomb Raider: Legacy of Atlantis , il remake del primo gioco della serie , sviluppato da Crystal Dynamics in collaborazione con Flying Wild Hog, già autori di Shadow Warrior ed Evil West.

La prima avventura di Lara Croft ricreata in Unreal Engine 5

Tomb Raider: Legacy of Atlantis segna il ritorno di Lara Croft con una reinterpretazione moderna del classico del 1996. Nei panni della celebre archeologa, verrà messa alla prova il nostro ingegno e abilità per esplorare scenari esotici e pericolosi, dalle giungle del Perù alle rovine della Grecia, dai deserti dell'Egitto fino a una misteriosa isola del Mediterraneo avvolta nella leggenda.

L'avventura ruota attorno allo Scion, un artefatto di potere immenso i cui frammenti sono sparsi in luoghi remoti e protetti da trappole micidiali e predatori letali. Il gioco è in sviluppo con l'ausilio dell'Unreal Engine 5, dando modo agli sviluppatori di ricreare la prima avventura di Lara Croft con un comparto grafico avanzato, mentre il design del titolo originale è stato ammodernato per risultare in linea con i giochi odierni, introducendo novità che arricchiscono l'esperienza senza tradire lo spirito originale.