Orbitals è un'avventura fantascientifica in stile "anime retrò" annunciata in esclusiva per Nintendo Switch 2

Nel corso dei The Game Awards 2025 è stato annunciato anche Orbitals, un nuovo gioco in stile avventura ad ambientazione fantascientifica, caratterizzato da uno stile che potrebbe essere definito "retro-anime" o "anime retrò", come dimostra il primo trailer di presentazione.
Il gioco è stato annunciato in esclusiva per Nintendo Switch 2 ed è previsto arrivare nel corso del 2026, ancora senza una data di uscita precisa ma con ulteriori informazioni che dovrebbero arrivare nel prossimo periodo al riguardo.
La particolarità di Orbitals, oltre al suo particolare stile generale, è anche il fatto che sia strutturato soprattutto per essere giocato in multiplayer cooperativo, vista anche la presenza di due protagonisti.
Una storia in stile vecchio anime, per due giocatori
"Chiama un amico e lanciati in Orbitals, un'avventura cooperativa intergalattica per 2 giocatori ambientata in un mondo anime retrò completamente nuovo", si legge nella descrizione ufficiale del gioco.
"Fai squadra con Maki e Omura, due esploratori inseparabili con molta più determinazione che esperienza. Affronterai i pericoli dello spazio alla ricerca di aiuto per la loro stazione spaziale in rovina, ora intrappolata in una tempesta cosmica soprannaturale".
Questa particolare coppia di personaggi dovrà avventurarsi oltre la tempesta e nell'ignoto in un disperato tentativo di salvare la propria casa, con la necessità di utilizzare un buon mix di intelligenza, coraggio e lavoro di squadra per farcela.
Lo stile grafico, nelle fasi narrative, richiama chiaramente la tradizione degli anime degli anni 80-90, cosa che caratterizza un po' tutta l'esperienza del gioco.