The Game Awards 2025 ha stabilito un nuovo record di spettatori in tutto il mondo

The Game Awards continua a crescere di anno in anno a quanto pare, e la nuova edizione si è già confermata la più grande di sempre, stabilendo il nuovo record di spettatori per l'evento condotto da Geoff Keighley.
In base a quanto riferito dagli organizzatori, il pubblico dei The Game Awards 2025 ha superato i 171 milioni di spettatori, segnando dunque il massimo mai registrato per lo show videoludico, facendo registrare una crescita esponenziale rispetto agli esordi.
Per capire la portata del fenomeno, basti pensare che la prima edizione della versione attuale dello show, ovvero quella chiamata The Game Awards, nel 2014, aveva fatto registrare 1,9 milioni di spettatori in diretta durante il livestream.
Numeri di un successo crescente
A questo punto, siamo di fronte a un vero e proprio evento di massa, con oltre 171 milioni di spettatori connessi a seguire lo spettacolo condotto da Geoff Keighley, attirati probabilmente più dagli annunci e trailer nel corso della serata che dalle premiazioni vere e proprie.
Da notare, peraltro, che il dato include solo gli stream e le trasmissioni integrali, dunque non considera i trailer singoli e le clip staccate e non include nemmeno gli spettatori su Amazon Prime Video, considerando che quest'anno lo spettacolo poteva essere visto anche attraverso tale piattaforma.
I dati sono stati raccolti attraverso YouTube, Twitch, Steam, TikTok Live, X, Kick, Facebook e Instagram Live, oltre alle piattaforme cinesi e indiane. Secondo StreamCharts, The Game Awards 2025 ha fatto registrare un picco di 4,4 milioni di utenti contemporaneamente connessi attraverso Twitch, YouTube e altre piattaforme occidentali.
Nei giorni scorsi abbiamo visto che i dieci trailer più visti dei The Game Awards 2025 riservano delle sorprese.