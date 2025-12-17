The Game Awards 2025 ha stabilito un nuovo record di spettatori in tutto il mondo

In base a quanto riferito dagli organizzatori, il pubblico dei The Game Awards 2025 ha superato i 171 milioni di spettatori , segnando dunque il massimo mai registrato per lo show videoludico, facendo registrare una crescita esponenziale rispetto agli esordi.

The Game Awards continua a crescere di anno in anno a quanto pare, e la nuova edizione si è già confermata la più grande di sempre, stabilendo il nuovo record di spettatori per l'evento condotto da Geoff Keighley.

Numeri di un successo crescente

A questo punto, siamo di fronte a un vero e proprio evento di massa, con oltre 171 milioni di spettatori connessi a seguire lo spettacolo condotto da Geoff Keighley, attirati probabilmente più dagli annunci e trailer nel corso della serata che dalle premiazioni vere e proprie.

Da notare, peraltro, che il dato include solo gli stream e le trasmissioni integrali, dunque non considera i trailer singoli e le clip staccate e non include nemmeno gli spettatori su Amazon Prime Video, considerando che quest'anno lo spettacolo poteva essere visto anche attraverso tale piattaforma.

I dati sono stati raccolti attraverso YouTube, Twitch, Steam, TikTok Live, X, Kick, Facebook e Instagram Live, oltre alle piattaforme cinesi e indiane. Secondo StreamCharts, The Game Awards 2025 ha fatto registrare un picco di 4,4 milioni di utenti contemporaneamente connessi attraverso Twitch, YouTube e altre piattaforme occidentali.

Nei giorni scorsi abbiamo visto che i dieci trailer più visti dei The Game Awards 2025 riservano delle sorprese.