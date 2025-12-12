Highguard è il nuovo sparatutto free-to-play creato dagli autori di Titanfall

Highguard è il nuovo sparatutto free-to-play di Wildlight Entertainment, un team composto da diversi autori di Titanfall e Apex Legends che hanno voluto creare un'esperienza completamente nuova per il genere dei raid shooter PvP.

Disponibile a partire dal 26 gennaio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Highguard ci metterà al comando dei Guardiani, guerrieri capaci di utilizzare la magia e combinarla con armi convenzionali per dare vita a scontri altamente dinamici e spettacolari, in cui tutto può accadere.

Ogni partita ha come obiettivo la conquista del Breaker, un elemento chiave che rappresenta la fonte del potere necessario per dominare la regione. Una volta ottenuto, la squadra può infiltrarsi nella base nemica per distruggerla.

Questa struttura di gioco, che unisce elementi da sparatutto competitivo, assalto cooperativo e gestione degli obiettivi, promette un ritmo serrato e una forte componente tattica, visto che i team dovranno coordinarsi per affrontare gli avversari e pianificare l'assalto finale.