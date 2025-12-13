Keighley chiede ai fan di dare un voto ai The Game Awards e ottiene il più basso possibile

I The Game Awards 2025 sono stati molte cose. Lunghi, impegnativi per chi li ha seguiti in diretta qui in Italia e certamente densi di annunci. Sono anche stati interessanti o noiosi, a seconda dell'opinione del singolo.

Per farsi un'idea di quanto bene sia stato recepito l'evento, il suo organizzatore e conduttore - Geoff Keighley - ha posto la coraggiosa (o folle) domanda: "che voto dareste allo show di quest'anno?".