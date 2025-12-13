1

Keighley chiede ai fan di dare un voto ai The Game Awards e ottiene il più basso possibile

I The Game Awards del 2025 vi sono piaciuti? Keighley stesso lo ha chiesto e purtroppo per lui la riposta non è stata esattamente positiva.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   13/12/2025
Geoff Keighley

I The Game Awards 2025 sono stati molte cose. Lunghi, impegnativi per chi li ha seguiti in diretta qui in Italia e certamente densi di annunci. Sono anche stati interessanti o noiosi, a seconda dell'opinione del singolo.

Per farsi un'idea di quanto bene sia stato recepito l'evento, il suo organizzatore e conduttore - Geoff Keighley - ha posto la coraggiosa (o folle) domanda: "che voto dareste allo show di quest'anno?".

Il risultato della votazione sui The Game Awards

Il risultato può essere visto qui sotto, tramite il sondaggio condotto dal conduttore. Alla conclusione della raccolta dei voti, Keighley ha ottenuto un "D o inferiore" come giudizio di maggioranza (38,9%).

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Nel complesso, il 60,3% dei votanti (su oltre 400.000 persone) ha trovato lo show non incredibile, assegnando una C o una D. Certo, c'è chi ha apprezzato l'evento, assegnando il voto massimo, ma è la minoranza.

Ovviamente un sondaggio sui social media non è la perfetta rappresentazione della qualità dei The Game Awards, ma comunque pare che in media Keighley non abbia raccolto moltissimi fan a questo giro. L'evento è comunque stato denso di annunci di grande impatto, come potete vedere nel nostro riassunto.

Voi cosa ne pensate dei The Game Awards 2025? Siete soddisfatti dello show oppure pensate che il prossimo anno Keighley debba riuscire a fare di meglio?

Segnalazione Errore
