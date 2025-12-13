Gli autori di Dispatch svelano che c'è un contenuto che nessuno al mondo ha sbloccato... forse per un bug!

AdHoc, lo sviluppatore di Dispatch, ha parlato con Eurogamer.net e ha svelato una piccola curiosità: c'è un contenuto del videogioco che nessuno al mondo è stato in grado di sbloccare e vedere... ma forse è colpa di un bug.

Gli sviluppatori possono affermarlo grazie alle statistiche che ogni giocatore invia quando è connesso online e gioca a Dispatch.