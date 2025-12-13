Gli autori di Dispatch svelano che c'è un contenuto che nessuno al mondo ha sbloccato... forse per un bug!

AdHoc, lo sviluppatore di Dispatch, ha parlato con Eurogamer.net e ha svelato una piccola curiosità: c'è un contenuto del videogioco che nessuno al mondo è stato in grado di sbloccare e vedere... ma forse è colpa di un bug.
Gli sviluppatori possono affermarlo grazie alle statistiche che ogni giocatore invia quando è connesso online e gioca a Dispatch.
I commenti del co-fondatore di AdHoc
Il co-fondatore dello studio, Nick Herman, ha spiegato che "alla fine del gioco facciamo un piccolo test della personalità, cose del tipo "il tuo Robert [ndr, il protagonista] è un tipo qualunque" in base al modo in cui hai giocato. Oppure "il tuo Robert è un anti-eroe".
Il problema, spiega Herman, è che ci sono quattro possibili conclusioni di questo "test delle personalità" e secondo le statistiche di Dispatch in tutto il mondo solo tre sono state viste. La quarta, ancora non sbloccata, è "intenzionalmente" molto difficile da ottenere.
Spiega che il suo ottenimento è legato alle nostre prestazioni e non tiene in considerazione gli elementi casuali, così da "giudicare" gli utenti in modo onesto. Ciò detto, nessuno è stato in grado di "perfezionare la propria partita" al punto tale da ottenere tale risultato.
Gli autori però ammettono che forse (non lo sanno nemmeno loro, pare) il motivo per cui nessuno ha ottenuto quel contenuto è legato al fatto che c'è un bug da qualche parte. Essendo veramente difficile da ottenere, il team non crede sia impossibile che nessuno l'abbia ottenuto, ma al tempo stesso ammette che potrebbe esserci un bug sconosciuto che impedisce il tutto.
Ricordiamo infine che Dispatch ha venduto più di 2 milioni di copie.