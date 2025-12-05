Da The Walking Dead a Dispatch, com'è cambiato il nostro modo di giocare a puntate

Il CEO di Telltale Games, Pete Hawley, cammina nervosamente avanti e indietro nella sala meeting. È arrivato prima di tutti gli altri, ma d'altronde sarà lui a dover parlare e a dare la notizia per la quale ha convocato questa grande riunione. Forse è la più grande che l'azienda abbia mai organizzato. I dipendenti prendono posto, e sulle loro facce non si legge affatto quella preoccupazione che un evento tanto improvviso dovrebbe scatenare. Anzi, c'è una certa curiosità. D'altronde le cose non vanno male a Telltale: stanno lavorando al finale della loro serie più famosa, ovvero The Walking Dead, e hanno appena chiuso una partnership con Netflix per adattare uno dei fenomeni pop più forti degli ultimi anni, Stranger Things. Anche per questo nessuno si aspetta ciò che sta per succedere. È il settembre del 2018 e Hawley sta per comunicare che ci sarà un taglio di circa il 90% del personale. È l'inizio della fine di Telltale Games, e anche del successo dei videogiochi episodici che ha interessato il mercato videoludico in quel decennio. Ci sono due storie che devono essere raccontate per capire perché i videogiochi episodici stanno cambiando, e perché Dispatch - la nuova avventura di AdHoc Studio - possa giocare un ruolo fondamentale in questo. Entrambe le storie hanno un protagonista comune: Telltale Games. La prima è quella che avete letto in apertura; la seconda arriverà a tempo debito. Lo studio aperto da Kevin Bruner, Dan Connors e Troy Molander nel 2004, tutti e tre ex dipendenti di LucasArts, ha come obiettivo proprio quello di rilanciare e continuare a supportare il mercato delle avventure, un genere videoludico che andava fortissimo nei decenni passati con serie come Monkey Island (a cui Telltale tornerà nel 2009) e che poi era stato abbandonato da LucasArts stessa, concentrata sempre più sul franchise di Star Wars. Nel fare questo aveva cancellato titoli ancora in sviluppo, tra cui Sam & Max: Freelance Police. Sam e Max hanno sempre avuto un posto speciale nel cuore di Telltale Games Acquisita la licenza, Sam e Max è una delle prime serie firmate Telltale Games, anche se i grandi successi arrivano in seguito, con franchise popolari come Jurassic Park e Ritorno al futuro. Si va già delineando un certo modello di distribuzione episodica, che troverà piena maturità poco dopo, con l'uscita di un titolo che cambierà una volta per tutte il mercato: The Walking Dead.

Oh my darling, Clementine Quando The Walking Dead arriva, diventa un successo senza precedenti di critica e pubblico. È il 2012, e questo videogioco d'avventura, concetto evoluto direttamente da ciò che erano state le vecchie avventure grafiche, titoli basati sui dialoghi e con una grande attenzione alla storia, registra numeri record. Si parla di oltre un milione di copie vendute nei primi giorni d'uscita. Cos'è che ha determinato il trionfo di The Walking Dead? Sicuramente le sue qualità, che è impossibile non riconoscere: la scrittura dei protagonisti, ma anche il modo in cui, attraverso gli episodi, i personaggi ricordano le scelte che prendiamo. Le sfumature del racconto che sanno cambiare - pur senza rivoluzionare - la narrazione, rendendola personale. Certo, c'è anche il fatto che The Walking Dead è una serie televisiva già di successo planetario. Nel 2010, all'uscita della prima stagione, l'esordio è stupefacente: il miglior debutto di sempre su AMC, con oltre 5 milioni di spettatori. Una media che non cala mai, costante fino all'ultima puntata. Nel 2012 arriva la seconda stagione e gli spettatori diventano 8 milioni: alcuni dei numeri più alti di sempre nella storia della TV via cavo americana. Sicuramente essere un fenomeno pop ha favorito il buon successo del videogioco di Telltale; di mezzo, però, c'è anche la novità di imitare la struttura della serie TV: gli episodi escono mensilmente e il gioco è molto attento a ricreare una certa narrativa e il coinvolgimento emotivo che gli spettatori provano nella serie TV. Ne sfrutta persino le caratteristiche intrinseche: il cliffhanger conclusivo, le discussioni tra i fan nelle community e sui social, l'attesa che cresce tra un episodio e l'altro. Dai dati che Gameinformer ha divulgato qualche anno fa, in un articolo che ricostruisce la storia di Telltale, dal 2012 al 2018 l'azienda quadruplica i suoi dipendenti. Il fatto è che, dopo il successo di The Walking Dead, Telltale cerca di replicarne il trionfo in maniera tutt'altro che lungimirante. La strategia si limita a sfruttare licenze sempre più grandi e a imporre un ritmo di produzione sempre più martellante. Di più, di più, di più. Per un po' la magia ha funzionato, al punto da aver ispirato altri studi che hanno reinterpretato a loro modo il modello episodico. Tra questi va senz'altro segnalato Don't Nod, che nel 2015 ha presentato Life is Strange, un'avventura teen - sempre organizzata a episodi, cinque per l'esattezza - che spinge l'acceleratore proprio in direzione del drama. È una nuova strada per una generazione di videogiochi narrativi per i quali la serialità non è solo un modello di distribuzione, ma un elemento strutturale delle loro storie. Clementine e Lee sono i protagonisti della prima stagione di The Walking Dead firmata da Telltale Games Per un po', come si diceva, la magia ha funzionato. Telltale Games mette a segno un successo dopo l'altro: Tales From the Borderlands, Batman, The Wolf Among Us. Quest'ultimo, in particolare, è stato una sorpresa e un grande momento per l'azienda, al punto che il secondo capitolo è molto atteso ancora oggi (e finirà a far parte di quella seconda storia che racconteremo tra poco). Per un po', sì. Poi sono arrivati i problemi.

Generazione binge watching È difficile collocare temporalmente la nascita del termine binge watching. C'è chi afferma che sia stato coniato addirittura alla fine degli anni '90, con l'arrivo delle serie TV in cofanetto che permettevano di saltare le attese settimanali tra un episodio e l'altro, o perfino annuali tra una stagione e l'altra. Quel che è certo è che esplode definitivamente grazie alle piattaforme streaming come Netflix e Hulu, e alla loro decisione di rendere disponibili intere stagioni delle serie televisive non più a cadenza settimanale, ma tutte insieme, pronte per essere consumate immediatamente. Un episodio dopo l'altro. The Wolf Among Us è stato uno dei titoli più amati tra quelli prodotti da Telltale Il pubblico comincia così ad aspettarsi di poter vedere stagioni e stagioni di materiale in pochi giorni, e si abitua a una gratificazione immediata. I ritmi narrativi diventano molto serrati. Anche la struttura interna degli episodi cambia, perché non deve più seguire certe regole: il minutaggio, per esempio, non è più legato agli slot del palinsesto televisivo, e non c'è nemmeno bisogno di ganci che convincano gli spettatori ad aspettare un'intera settimana per il prossimo episodio. È già lì: devi solo premere play, saltare la sigla e godertelo. Da una parte, quindi, viene messo in discussione il fondamento stesso della narrazione episodica e seriale; dall'altra, Telltale è impegnata a seguire il fantasma della prima - perfetta - stagione di The Walking Dead, e dunque è troppo occupata per reagire tempestivamente. L'ambizione di replicare quel successo la spinge a prendere una serie di decisioni che, a posteriori, possiamo valutare come non del tutto corrette: proprietà intellettuali sempre più ambiziose e sulle quali è difficile intervenire (con Game of Thrones che forse è l'esempio più evidente), meccaniche di gioco reiterate a più non posso, un allungarsi sempre più evidente dei tempi che passano tra un episodio e l'altro. Il motore grafico, il Telltale Tool, diventa sempre più vetusto, ma la transizione a un nuovo engine significherebbe interrompere i lavori per mesi e mesi prima di ricostruire il necessario per ripartire. Tales From the Borderlands è stato apprezzato per il suo umorismo e la qualità della scrittura Il risultato è un fallimento dietro l'altro, anche e soprattutto per le licenze più importanti. Il mercato dei videogiochi episodici sembra spacciato. Anche Life is Strange, che aveva conosciuto l'amore del pubblico con il primo capitolo, non riesce più a replicare quel livello di apprezzamento da parte dei fan e della critica. Inizialmente la soluzione di Telltale è quella di incrementare i volumi di produzione e accorciare i tempi dell'uscita tra un capitolo e l'altro delle sue serie. Poi, di fronte ai grandi investitori come AMC, Smilegate e Lionsgate che si ritirano, non c'è più niente da fare. Ed è ora di raccontare la seconda storia.