Spotify è pronta a lanciare il guanto di sfida a YouTube: dal 2026 saranno presenti ancora più video

Spotify si prepara a sfidare direttamente YouTube nel settore dei video musicali. A partire dal 2026, la piattaforma di streaming offrirà un numero significativamente maggiore di contenuti video, grazie agli accordi di licenza firmati in autunno con le principali etichette discografiche e la National Music Publishers' Association degli Stati Uniti.
Questi accordi hanno garantito a Spotify i diritti audiovisivi dei più grandi artisti del mondo, aprendo la strada a una nuova fase di innovazione e crescita. L'espansione dei contenuti video inizierà dagli Stati Uniti, consentendo a Spotify di consolidare la propria posizione nel mercato dello streaming non solo come piattaforma audio, ma anche come punto di riferimento per i video musicali
La posizione del direttore di commerciale di Spotify in merito alla presenza dei video sulla piattaforma
Secondo il direttore commerciale di Spotify, Alex Norström, "questi accordi ci assicurano i diritti video di cui avevamo bisogno da tempo. Si tratta di un obiettivo strategico fondamentale, perché sblocca la capacità di innovare e lanciare più prodotti e funzionalità".
Spotify ha già dimostrato la propria capacità di attrarre utenti con contenuti audiovisivi: il servizio ospita attualmente circa mezzo milione di podcast e programmi video, e oltre 390 milioni di utenti hanno visualizzato podcast audiovisivi in streaming. Il tempo trascorso a guardare video sulla piattaforma è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, segno di un interesse crescente degli utenti per contenuti più visivi.
La svolta strategica di Spotify con l'introduzione di più video
L'arrivo di più video musicali su Spotify rappresenta una svolta strategica, che potrebbe trasformare il modo in cui milioni di utenti consumano musica online, offrendo esperienze più immersive e personalizzate.
La piattaforma punta a sfruttare la sua vasta base di utenti per creare nuove opportunità per gli artisti, oltre a stimolare un maggiore coinvolgimento attraverso funzionalità interattive e contenuti esclusivi. Con queste mosse, Spotify dimostra di voler non solo consolidare la propria posizione nello streaming musicale, ma anche competere con giganti come YouTube nel mercato dei contenuti video, puntando a diventare una piattaforma completa.