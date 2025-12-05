Spotify è pronta a lanciare il guanto di sfida a YouTube: dal 2026 saranno presenti ancora più video

Questi accordi hanno garantito a Spotify i diritti audiovisivi dei più grandi artisti del mondo , aprendo la strada a una nuova fase di innovazione e crescita. L'espansione dei contenuti video inizierà dagli Stati Uniti , consentendo a Spotify di consolidare la propria posizione nel mercato dello streaming non solo come piattaforma audio, ma anche come punto di riferimento per i video musicali

La posizione del direttore di commerciale di Spotify in merito alla presenza dei video sulla piattaforma

Secondo il direttore commerciale di Spotify, Alex Norström, "questi accordi ci assicurano i diritti video di cui avevamo bisogno da tempo. Si tratta di un obiettivo strategico fondamentale, perché sblocca la capacità di innovare e lanciare più prodotti e funzionalità".

Spotify ha già dimostrato la propria capacità di attrarre utenti con contenuti audiovisivi: il servizio ospita attualmente circa mezzo milione di podcast e programmi video, e oltre 390 milioni di utenti hanno visualizzato podcast audiovisivi in streaming. Il tempo trascorso a guardare video sulla piattaforma è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente, segno di un interesse crescente degli utenti per contenuti più visivi.