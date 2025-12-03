Spotify Wrapped 2025 è arrivato: ora puoi confrontare i tuoi ascolti con gli amici

Spotify Wrapped 2025 è ufficialmente disponibile e, come ogni dicembre, trasforma l'esperienza di ascolto in un racconto visivo del proprio anno musicale. Tra le nuove metriche personali troviamo la Listening Age, che interpreta come è cambiato il nostro modo di ascoltare nel tempo, e una revisione delle tradizionali statistiche: non solo top artisti, brani e minuti, ma anche mood ricorrenti, termini musicali più consumati e un ritratto più sfaccettato delle nostre abitudini quotidiane. Spotify continua così a rafforzare Wrapped come rituale culturale, non solo come un semplice riepilogo numerico.

Nuove metriche: ascoltatori assidui, album e riconoscimenti Fra le novità principali c'è la categoria degli ascoltatori assidui, gli utenti più fedeli che tornano ripetutamente sui brani. Wrapped mostra quando hanno raggiunto il picco e quanto hanno inciso sugli ascolti complessivi. Per la prima volta entrano in primo piano anche gli album, con analisi dedicate ai dischi che sono rimasti più a lungo nelle abitudini d'ascolto dei fan. A questo si aggiunge un nuovo sistema di riconoscimenti che mette in evidenza i brani che, in determinati momenti o atmosfere, hanno performato meglio del previsto, offrendo una lettura più contestuale e meno legata ai soli numeri assoluti. Wrapped 2025 valorizza anche la presenza attiva degli artisti permettendo a tutti di caricare una clip dedicata, pensata per ringraziare la community, raccontare l'anno o anticipare progetti futuri. Le clip possono comparire direttamente nelle storie di Wrapped dei fan più affezionati, rafforzando un rapporto già costruito attraverso gli ascolti. Ogni storia di dati ha ora una propria scheda di condivisione, disponibile in 27 lingue, che permette di presentare in modo chiaro i traguardi raggiunti e di adattare il messaggio ai diversi mercati internazionali.