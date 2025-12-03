3

Metroid Prime 4: Beyond riceve la patch 1.1.0 a ridosso del lancio

Metroid Prime 4: Beyond riceve la patch 1.1.0 a poche ore dal lancio, con funzionalità per gli amiibo e modifiche al bilanciamento.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/12/2025
Samus in Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond
Metroid Prime 4: Beyond arriverà ufficialmente su Nintendo Switch e Switch 2 domani, ma nel frattempo Nintendo ha già pubblicato la consueta patch del day one, la versione 1.1.0.

L'aggiornamento non è indispensabile per iniziare a giocare, ma introduce comunque una serie di modifiche e correzioni di rilievo, tra cui nuove funzionalità legate agli amiibo e un bilanciamento della difficoltà più elevata.

Le modifiche dell'aggiornamento

Secondo le note ufficiali diffuse sul sito giapponese di Nintendo, la patch consente di utilizzare gli amiibo attraverso una sezione dedicata nel menu di pausa, aggiunge la vibrazione dei controller durante le sequenze cinematografiche e, nel caso si giochi alla versione Switch originale su Switch 2, introduce un'opzione nella schermata principale che permette di effettuare l'upgrade alla Nintendo Switch 2 Edition rimandando direttamente all'eShop.

Metroid Prime 4: Beyond su Switch 2 è una gioia per gli occhi e ha prestazioni eccellenti per Digital Foundry

La versione 1.1.0 modifica inoltre le condizioni per lo sblocco di alcuni filmati nella galleria, che ora richiedono semplicemente di completare il gioco e non più di raggiungere un tasso di recupero oggetti del 100%. Sono stati apportati anche interventi sul bilanciamento di alcuni nemici in modalità Difficile. Le note parlano infine di "ulteriori modifiche e correzioni per migliorare l'esperienza di gioco", senza però fornire dettagli specifici.

Come ricordato in apertura, Metroid Prime 4: Beyond sarà disponibile nei negozi a partire da domani, giovedì 4 dicembre. Se non l'avete ancora fatto, vi invitiamo a leggere la nostra recensione della nuova avventura di Samus, in esclusiva per Nintendo Switch e Switch 2.

