Metroid Prime 4: Beyond ha venduto leggermente meno copie fisiche di Metroid Dread in UK

Emerso il primo dato di vendita di Metroid Prime 4: Beyond per Nintendo Switch 1 e 2 , che proviene dal Regno Unito. Il giornalista Christopher Dring ha infatti riportato che il gioco ha venduto il 14% di copie fisiche in meno rispetto a Metroid Dread per Nintendo Switch, aggiungendo che si tratta soltanto di poche migliaia di unità di differenza.

E le vendite digitali?

Ora, vanno chiariti alcuni punti per comprendere meglio il dato. Intanto va detto che Nintendo non fornisce dati sulle vendite digitali, quindi non è chiaro quanto incidano sulle vendite fatte da un singolo prodotto.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Visto che negli ultimi anni le vendite digitali sono cresciute moltissimo anche su Nintendo Switch, con Nintendo Switch 2 che ha reso ancora più amichevole il trapasso del formato fisico, è possibile, ma non sicuro (è una nostra ipotesi), che quel 14% in meno sia stato compensato dalla crescita digitale.

Detto questo, Metroid è sicuramente una delle proprietà intellettuali più prestigiose tra quelle di Nintendo (anche solo per una questione anagrafica), ma a differenza di altre come quelle Zelda e Super Mario, ha sicuramente un pubblico più contenuto.

Quindi possiamo considerare normale che le vendite di Metroid Prime 4: Beyond siano in linea con quelle del Metroid precedente. Se osserviamo la top 10 dei giochi più venduti su Nintendo Switch, la serie con protagonista Samus non appare. Del resto, Metroid Dread è considerato uno dei capitoli più venduti di sempre, con circa 3 milioni di unità.