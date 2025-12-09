0

Lo smartphone realme GT 7 Pro è in sconto su AliExpress: risparmia altri 60 € con i nostri codici

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone realme GT 7 Pro a prezzo scontato per le offerte di Natale.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   09/12/2025
realme GT 7 Pro

Su AliExpress è disponibile lo smartphone realme GT 7 Pro a partire da 529,66 € (il prezzo varia in base alle colorazioni). Con il codice MULTI60 potrai risparmiare altri 60 € (prova con ITGS60, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Assicurati di scegliere la tua colorazione preferita manualmente.

Le offerte di Natale sono disponibili dall'8 al 14 dicembre, fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del realme GT 7 Pro

Questo smartphone è dotato di chip Snapdragon 8 Elite con processo a 3 nm di TSMC, in grado di offrire prestazioni elevate e convincenti in qualsiasi contesto. Le colorazioni disponibili sono diverse, come ti abbiamo anticipato, e i prezzi possono variare (ma i codici restano invariati).

Il retro del realme GT 7 Pro
Il retro del realme GT 7 Pro

Troviamo anche un display Eco² OLED Plus con 1.5K di risoluzione, dimensioni di 6,78", 120% DCI-P3, 120 Hz di frequenza di aggiornamento, 6.500 nit di luminosità massima e 2.000 nit di luminosità HBM. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.

