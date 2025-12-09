Lo smartphone realme GT 7 Pro è in sconto su AliExpress: risparmia altri 60 € con i nostri codici

Le offerte di Natale sono disponibili dall'8 al 14 dicembre , fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Come sempre, i prezzi indicati sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Ti ricordiamo che ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Su AliExpress è disponibile lo smartphone realme GT 7 Pro a partire da 529,66 € (il prezzo varia in base alle colorazioni). Con il codice MULTI60 potrai risparmiare altri 60 € (prova con ITGS60, se il primo non dovesse funzionare). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link . Assicurati di scegliere la tua colorazione preferita manualmente.

Caratteristiche del realme GT 7 Pro

Questo smartphone è dotato di chip Snapdragon 8 Elite con processo a 3 nm di TSMC, in grado di offrire prestazioni elevate e convincenti in qualsiasi contesto. Le colorazioni disponibili sono diverse, come ti abbiamo anticipato, e i prezzi possono variare (ma i codici restano invariati).

Il retro del realme GT 7 Pro

Troviamo anche un display Eco² OLED Plus con 1.5K di risoluzione, dimensioni di 6,78", 120% DCI-P3, 120 Hz di frequenza di aggiornamento, 6.500 nit di luminosità massima e 2.000 nit di luminosità HBM. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione ricca di ogni dettaglio al riguardo.