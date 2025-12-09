Il nuovo gioco del team di Baldur's Gate 3 sarà annunciato ai The Game Awards?

I The Game Awards sono ormai dietro l'angolo e salgono le aspettative per gli annunci che verranno fatti durante l'evento. In particolare in molti si interrogano sulla misteriosa statua mostrata sui social dal conduttore Geoff Keighley, un probabile indizio legato all'annuncio di un nuovo gioco.

Un nuovo Divinity all'orizzonte?

Il leaker ha pubblicato sul suo profilo X un'immagine di Divinity: Original Sin accompagnata dall'emote di un Moai, chiaro riferimento alla statua dei The Game Awards. Secondo lui, dunque, il titolo in questione sarebbe Divinity: Original Sin 3 o comunque un nuovo capitolo della serie.

Al momento è difficile stabilire se si tratti di una soffiata basata su fonti interne o di una semplice speculazione. Va però ricordato che in passato l'insider ha anticipato correttamente diversi annunci ufficiali: lo scorso anno, ad esempio, aveva pronosticato con precisione i dettagli di Elden Ring: Nightreign prima della presentazione ai TGA.

Interessante anche il commento di un utente che ha risposto al post, sottolineando alcune somiglianze tra creature della saga di Larian Studios, come un orso e una sorta di coccodrillo, con quelle scolpite nella misteriosa statua.

Chiaramente questa è un'ipotesi da prendere con le pinze come tutte le altre, in attesa di scoprire la verità durante i The Game Awards 2025, in programma tra la notte dell'11 e il 12 dicembre alle 01:30 italiane. Nei giorni scorsi, tra le ipotesi legate alla statua sono già stati esclusi God of War, un DLC di Diablo 4 e nuovi contenuti legati a The Elder Scrolls o Lords of the Fallen 2.