Geoff Keighley ha anticipato un gioco che sarà presentato ai The Game Awards 2025

Inizia la corsa ai The Game Awards 2025 , con la solita carrellata di teaser e voci che piovono da più parti, compresi gli account social ufficiali di Geoff Keighley , patron e presentatore della manifestazione. Proprio quest'ultimo ha pubblicato su X un'immagine accompagnata da tre parole: "regal.inspiring.thickness" (maestosa.ispirante.densa), che dovrebbe nascondere un qualche annuncio, anche se non è facile capire quale.

Analizziamo l'immagine

L'immagine mostra un altorilievo pieno di creature feroci, tra non morti, un coccodrillo e altre entità. Ci sono anche delle figure di spalle in armatura e sulla sinistra possiamo vedere una porta, cui si accede da una breve scalinata.

Ora, l'immagine in sé non è molto rivelante, così come non lo sono le tre parole. Le ipotesi che sono state fatte dagli utenti a commento del post di Keighley sono le più disparate. C'è chi spera sia un riferimento a The Elder Scrolls 6, chi crede sia legato al nuovo God of War di Sony Santa Monica, chi ha cercato le tre parole su Google Maps scoprendo che conducono a un punto del deserto della California.

Alcuni credono che sia un'immagine legata a Crimson Desert, altri scherzando hanno parlato di Half-Life 3 confermato. Darksiders 4? Si è tirato in ballo anche questo. In verità le ipotesi fatte sono così tante che manca davvero solo il prossimo EA Sports FC.

Per saperne di più non ci resta che aspettare la notte tra giovedì 11 e venerdì 12 dicembre (in Italia), quando i The Game Awards 2025 saranno trasmessi in diretta. La cerimonia inizierà all'1:30 del mattino in Italia e noi saremo lì, imbottiti di caffè, a seguirla e commentarla con e per voi.