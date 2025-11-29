Naruto Shippuden Symphonic Experience arriva in Italia: ecco data e luogo del concerto dedicato a Naruto

Il concerto italiano si terrà il 31 maggio 2026 a Milano, presso il Teatro Arcimboldi , come riporta anche il poster ufficiale mostrato qui sotto, con una locandina dell'evento che richiama alcuni elementi classici della celebre serie di manga e anime.

Arriva anche in Italia il "cine-concerto" dedicato alla celebre opera di Masashi Kishimoto con Naruto Shippuden Symphonic Experience , con data e luogo confermati per quanto riguarda la tappa italiana di questo evento imperdibile per i grandi fan della serie.

Musica accompagnata da sequenze video tratte dalla serie

Il cine-concerto dal vivo che porta in vita l'amato anime attraverso un montaggio cinematografico di scene iconiche tratte dalla serie, sincronizzate con un'orchestra dal vivo che esegue la colonna sonora originale di Toshio Masuda.

Il poster del concerto di Naruto Shippuden

Naruto Shippuden Symphonic Experience si terrà dunque domenica 31 maggio 2026 al Teatro Arcimboldi di Milano, con i biglietti che sono in vendita su MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita e circuiti autorizzati dal 27 novembre.

"Attraverso il cine-concerto di Naruto Shippuden Symphonic Experience, i fan rivivranno il viaggio di Naruto Uzumaki per diventare Hokage, affrontando rivalità, sfide e crescita lungo il cammino", si legge nella descrizione ufficiale.

L'orchestra eseguirà non solo l'indimenticabile colonna sonora di Toshio Masuda, ma anche le sigle di apertura e chiusura più famose della serie.

Grazie alla colonna sonora dinamica di Masuda, che fonde rock, pop e strumenti tradizionali giapponesi come lo Shakuhachi e lo Shamisen, la musica dal vivo accresce l'impatto di ogni scena, immergendo il pubblico nella storia di Naruto.