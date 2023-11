Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections, la recensione del nuovo tie-in Bandai Namco

Non c'è alcun dubbio che gli sviluppatori di CyberConnect2, abilissimi nella realizzazione di sequenze di intermezzo altamente spettacolari, siano riusciti meglio di chiunque altro a tradurre le atmosfere e l'azione di Naruto in una serie di videogiochi. E così, dopo una lunga pausa, il team giapponese è tornato a fare ciò che gli riesce meglio.

Storia: quella di Naruto e quella di Boruto

Uno dei momenti più drammatici della storia di Naruto nella campagna di Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections

Il fulcro dell'esperienza di Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections è costituito dalla modalità storia, o meglio dalle due modalità storia disponibili nel gioco: la prima riprende gli eventi classici della serie, dal rapimento di Sasuke fino ad arrivare alla conclusione del manga; mentre la seconda si basa su di un racconto inedito scritto dal team di sviluppo (senza quindi il coinvolgimento diretto di Masashi Kishimoto).

Se avete giocato la quadrilogia originale di Ultimate Ninja Storm, letto il manga o guardato l'anime di Naruto, conoscete già la trama e gli scontri che la caratterizzano; ma per chi arriva quasi o completamente a digiuno, il riepilogo della prima modalità storia lascia francamente a desiderare, perdendo l'occasione di arricchire il percorso con tanti eventi importanti e arrivando alla fine degli otto capitoli dopo appena un paio d'ore: decisamente troppo poco.

In generale si riscontra poca cura e attenzione in questa parte di Ultimate Ninja Storm Connections: la sensazione è che gli sviluppatori abbiano dovuto rivisitare la saga originale più per imposizione che per passione, e i materiali utilizzati per le sequenze di intermezzo lo dimostrano per via di una qualità decisamente scarsa delle immagini tratte dall'anime, spesso sfocate per via della bassa risoluzione di partenza.

Per fortuna la modalità Storia Speciale appare fin da subito ben diversa. Come detto si tratta di un'avventura inedita con protagonista Boruto: fra una missione e l'altra, il figlio del settimo Hokage entra in possesso di un nuovo videogioco in realtà virtuale, Eroi Ninja, e si diverte a impersonare suo padre all'interno di questo mondo digitale.

Boruto alle prese con la realtà virtuale nella Storia Speciale di Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections

Nel gioco il ragazzo incontra Nanashi, personaggio che funge da guida per gli utenti ma che in realtà non è controllata dal computer, bensì da una persona reale con cui Boruto sente di poter stringere un'amicizia, comprendendo da pochi gesti e comportamenti la sua indole triste e solitaria. Dietro l'azienda produttrice di Eroi Ninja, tuttavia, si nasconde una pericolosa organizzazione segreta...

Come detto, la seconda modalità storia di Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections è decisamente più interessante della prima, e sebbene la parte centrale della campagna avrebbe meritato una costruzione anche narrativa più calma e ragionata, a tutto vantaggio di ciò che accade negli ultimi capitoli, non c'è dubbio che il risultato finale sia ottimo, a tratti addirittura commovente.