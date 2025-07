Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: la versione PS5 è scontatissima su Amazon, è minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile uno sconto in formato XL su Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: l'offerta prevede un risparmio del 40% per un prezzo finale d'acquisto di 23,99€. Si tratta del suo minimo storico! Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link o sfruttando il box prodotto qui giù: Questo titolo nasce per festeggiare il 20° anniversario del debutto dell'anime di Naruto. Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections è il nuovo capitolo della leggendaria serie di Ultimate Ninja STORM che ha venduto oltre 27 milioni di copie in tutto il mondo. Si tratta di una versione per PS5 che renderà felici tutti gli appassionati dell'opera.