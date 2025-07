EA Sports annuncia il suo ritorno alle simulazioni di basket con un vago ma anche chiaro messaggio

Sembra proprio che EA Sports abbia intenzione di tornare nel mondo delle simulazioni di basket, considerando che ha recentemente pubblicato un messaggio estremamente vago come contenuti testuali, ma abbastanza chiaro per quanto riguarda il soggetto in questione, ovvero la pallacanestro.

L'account ufficiale di EA Sports su X ha infatti pubblicato il messaggio visibile qui sotto, in cui si vede semplicemente un pallone da basket marchiato con il logo di EA Sports e il testo "Bring the Madness, Let's run it back", ovvero qualcosa tipo "Porta la follia, facciamola scorrere di nuovo". In particolare, sembra riferirsi al "march madness", ovvero la fase finale del campionato di basket NCAA, quando le migliori squadre degli usa emerse dai campionati statali si sfidano a marzo in un torneo serratissimo a eliminazione diretta.

Accanto a questo messaggio sono visibili anche gli hashtag con il motto tipico delle produzioni EA Sports e soprattutto "CBB", che si riferisce al campionato di basket dei college americani, facendo pensare che si tratti di un ritorno al basket su licenza NCAA.