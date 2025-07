Il DMA frena Apple: diverse funzioni di iOS 26 tarderanno ad arrivare in Europa

Con l'arrivo di iOS 26 potremo aspettarci diverse novità. Tuttavia, a causa delle normative imposte dal DMA (Digital Markets Act), alcune non saranno subito disponibili in Europa. A riportarlo è stato il Wall Street Journal , secondo quanto annunciato da Kyle Andeer, vicepresidente della divisione legale durante un workshop a Bruxelles. Cerchiamo di fare chiarezza.

Diverse funzioni di iOS 26 sono state escluse

Al momento del rilascio ufficiale, previsto per l'autunno, alcune funzioni di iOS 26 non saranno disponibili in Europa. Come già anticipato, a dichiararlo è stato Kyle Andeer: "Abbiamo già dovuto prendere la decisione di ritardare il rilascio di prodotti e funzionalità annunciati questo mese per i nostri clienti dell'Unione europea". Tra le principali funzioni non disponibili al lancio troviamo "Visited Places", pensata per tracciare i luoghi visitati e integrata in Apple Maps.

"Visited Places" non sarà disponibile in Europa, almeno all'inizio

Ovviamente sarà disponibile successivamente, ma per ora il DMA deve definire in che modo rendere questa funzione compatibile con i suoi requisiti. Vi ricordiamo che il DMA è un regolamento europeo volto a favorire la concorrenza, limitando quindi il potere delle grandi piattaforme. L'obiettivo è quello di aiutare la crescita delle imprese più piccole, imponendo quindi una serie di obblighi o divieti in base alle circostanze.