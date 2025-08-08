iOS 26 e l’allarme dei fundraiser politici: perché le paure da mezzo miliardo di dollari erano infondate

Negli ultimi mesi, alcuni gruppi politici statunitensi avevano lanciato l'allarme: una novità in arrivo con iOS 26 avrebbe potuto compromettere in modo drastico la raccolta fondi via SMS, con perdite stimate in oltre 500 milioni di dollari a livello nazionale. Al centro della polemica, la nuova gestione dei messaggi provenienti da mittenti sconosciuti. A dare il via alle preoccupazioni era stato il National Republican Senatorial Committee (NRSC), che in un documento interno aveva calcolato potenziali danni milionari. Secondo le stime, solo il comitato avrebbe potuto perdere oltre 25 milioni di dollari, considerando che il 70% delle piccole donazioni arriva via SMS e che gli iPhone rappresentano circa il 60% dei dispositivi mobili negli Stati Uniti.

Nessun blocco automatico: la funzione resta opzionale Il problema, però, si è rivelato molto meno grave di quanto prospettato. Apple ha chiarito che la funzione di filtraggio dei messaggi da mittenti sconosciuti non è attivata di default. L'utente deve abilitarla manualmente, come avviene da anni nelle versioni precedenti di iOS. iOS 26 e iPadOS 26: disponibile la seconda beta pubblica, ecco tutte le novità in arrivo La novità introdotta da iOS 26 riguarda piuttosto l'interfaccia: l'elenco dei messaggi filtrati non è più relegato in un menu secondario, ma è ora raggiungibile con un pulsante di filtro ben visibile nella parte alta dell'app Messaggi. Questo rende la gestione più intuitiva, ma non modifica in alcun modo il comportamento predefinito per chi non ha attivato il filtro.