Apple, gli iPhone accoglieranno sensori da 200 MP nel 2028, secondo indiscrezioni

Saranno gli iPhone 21 ad introdurre per la prima volta un sensore fotografico da 200 MP , almeno secondo le recenti indiscrezioni. L'informazione deriva infatti da una nota per gli investitori di Morgan Stanley, visionata poi da AppleInsider. Chiaramente si tratta di informazioni da prendere con le pinze in attesa di conferme o smentite, ma vediamo meglio ulteriori dettagli.

iPhone 21 e il comparto fotografico

Come vi abbiamo anticipato, secondo Morgan Stanley saranno gli iPhone 21 a introdurre per la prima volta un sensore da 200 MP, quindi nel 2028, contrariamente ad alcune previsioni che indicavano la possibilità già con iPhone 18. Questa scelta deriverebbe da alcune motivazioni specifiche: Apple vuole diversificare le forniture dei componenti, senza quindi affidarsi a un'unica fonte. Inoltre, questo passo farebbe pensare all'intenzione di aumentare la produzione di componenti negli Stati Uniti, con Samsung che potrebbe realizzare sensori CMOS negli stabilimenti di Austin.

iPhone

Secondo Stanley, l'adozione del sensore Samsung sarebbe motivata anche dal fatto che Sony non è riuscita ad eguagliare la sua tecnologia. Ricordiamo che Apple si affida a Sony per i sensori LiDAR, ma un ulteriore fornitore potrebbe essere STMicro. Non dovrebbero esserci cambiamenti per i sensori Face ID, sebbene si parli di un possibile sensore integrato sotto il display, in occasione del ventesimo anniversario del primo iPhone.