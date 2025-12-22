Samsung diventa il principale fornitore DRAM per Apple per iPhone 17 e il futuro iPhone 18

La decisione di Apple arriva in un momento delicato per il mercato delle memorie, segnato da una persistente carenza di DRAM e dall'aumento dei prezzi. Con gli accordi a lungo termine con Samsung e SK hynix prossimi alla scadenza, Apple avrebbe accelerato le trattative per evitare ulteriori rincari e garantire continuità produttiva .

Samsung avrebbe rafforzato in modo significativo il proprio ruolo nella filiera produttiva di Apple, diventando il principale fornitore di memoria DRAM per la prossima generazione di iPhone . Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso sudcoreano coprirebbe tra il 60 e il 70% delle forniture destinate non solo alla serie iPhone 17, ma anche ai futuri iPhone 18, previsti per il 2026 .

I dettagli dell'accordo in termini di DRAM tra Apple e Samsung

In questo scenario, Samsung si sarebbe dimostrata l'unica azienda in grado di soddisfare contemporaneamente volumi elevati e requisiti tecnici estremamente rigorosi. Tradizionalmente, Apple cerca di diversificare i fornitori per mantenere un maggiore potere contrattuale. Tuttavia, la situazione attuale del mercato avrebbe limitato le alternative.

SK hynix, pur restando un partner importante, starebbe concentrando gran parte delle proprie risorse sulla produzione di memorie HBM, molto richieste nel settore dell'intelligenza artificiale. Samsung, invece, avrebbe spostato il focus su DDR5 e LPDDR5X, una scelta che ora sembra rivelarsi strategica. Per quanto riguarda gli iPhone 18, si parla dell'adozione di memorie LPDDR5X a sei canali, progettate per offrire maggiore larghezza di banda e supportare le funzioni avanzate di IA.